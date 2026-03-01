我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管韓國射手李賢重轟下全場最高的28分，但關鍵時刻的連續失誤，仍讓韓國隊在客場遺憾吞下二連敗。（圖／取自FIBA官網）

2027年世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第二階段，今（1）日於沖繩上演萬眾矚目的「日韓大戰」。日本男籃在歸化中鋒霍金森（Joshua Hawkinson）強勢回歸砍下24分的帶領下，激戰四節以78：72險勝韓國。儘管韓國射手李賢重轟下全場最高的28分，但關鍵時刻的連續失誤，仍讓韓國隊在客場遺憾吞下二連敗。本場比賽對雙方而言皆有不能輸的壓力。日本隊在第二階段改由桶谷大接掌兵符後，首戰不敵中國，此役換回禁區支柱霍金森取得奇效；韓國隊則在拉脫維亞籍新帥馬祖爾茲（Martins Mazurs）帶領下，正深陷連敗泥淖。開賽後日本隊靠著渡邊雄太與霍金森的內外配合佔得先機，但韓國射手李賢重與李政炫展現堅韌韌性，首節反以16：15領先。次節日本隊找回進攻節奏，西田優大與金近廉在節末接連飆進外線，半場打完日本以42：38奪回領先優勢。雙方易籃後，韓國隊發動猛烈反撲，在第三節打出單節17：12的攻勢，帶著1分領先進入決勝節。末節開局李賢重連拿5分一度擴大差距，迫使日本隊喊出暫停。比賽最後2分鐘，日本隊主將渡邊雄太展現NBA等級的價值，連拿5分穩住戰局，隨後齋藤拓實命中致命三分球將分差拉開。反觀韓國隊在追分時刻，前鋒丹尼爾與李承炫接連發生低級失誤，將球權拱手讓人，最終日本成功捍衛沖繩主場。數據方面，日本隊霍金森攻下全隊最高的24分、7籃板，渡邊雄太貢獻15分，西田優大進帳12分。韓國隊則以李賢重28分、11籃板的表現最為搶眼。此役結束後，日本隊以3勝1敗暫居B組龍頭，韓國隊則跌至2勝2敗。接下來焦點將轉向稍晚台灣與中國的對決，由於目前分組排名極度膠著，台、中之戰的結果將直接決定誰能掌握首輪晉級的主動權。