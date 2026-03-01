我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市后里馬場今（1）日發生表演意外。一名薩爾瓦多籍15歲少年在馬戲團演出時，不慎自約4公尺、約1.5層樓高處墜落受傷。消防人員獲報後趕抵現場，隨即將少年送往衛福部豐原醫院治療，經診斷為左側恥骨閉鎖性骨折，所幸生命徵象穩定。消防局表示，上午11時29分接獲通報，指后里馬場內有一名男性表演人員自高處墜落，立即派遣救護車前往處理。傷者當時意識清醒，但自述左大腿內側疼痛，經送醫檢查後確認骨折，目前院方仍安排進一步檢查與後續治療。至於少年墜落的詳細原因，以及現場安全防護措施是否完善，仍有待市府及主辦單位進一步調查釐清。另一方面，后里馬場於農曆春節期間引進全新主題「天馬夢幻大馬戲」，主打高難度特技演出，吸引不少民眾前往觀賞。觀眾形容整場演出張力十足、節奏明快，專業程度不亞於海外規格，在地即可欣賞國際水準表演。不料如今發生意外，也讓活動安全問題備受關注。