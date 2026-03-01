我是廣告 請繼續往下閱讀

杜拜受損情況

交通全面停擺

美國與以色列28日對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨後透過飛彈、無人機對鄰近海灣國家進行報復性攻擊，不僅鎖定多座中東美軍基地，就連杜拜帆船飯店（Burj Al Arab Hotel）也都遭到波及。綜合媒體報導，伊朗的報復行動從28日晚間延續至1日上午，攻擊行動橫掃波斯灣國家及中東地區，打擊對象已超出了美國基地與利益範圍。杜拜媒體辦公室在社群平台X（舊稱推特）上證實，杜拜國際機場的一座大廳在事件中受到輕微損壞，但隨即被控制。航空界消息人士則告訴路透社，28日晚間的攻擊損壞了其中一座航廈。隨後當局也證實，一架無人機遭攔截後，碎片殘骸在帆船飯店外牆引發小型火災。據社群平台上流傳的現場影片顯示，杜拜帆船飯店一側起火，熊熊火勢延燒數層樓。帆船飯店於1999年啟用，矗立在朱美拉海灘（Jumeirah Beach）外海的一座人工島上，距離全球最高建築哈里發塔（Burj Khalifa）不遠。此外在朱美拉棕櫚島的費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）附近也發生了火災。杜拜媒體辦公室在另一份聲明中稱，防空攔截產生的碎片導致傑貝阿里港（Jebel Ali Port）港口其中一個泊位起火。杜拜是中東最大旅遊與貿易中心，其機場也是全球最繁忙的交通樞紐之一。各大航空公司已暫停飛往包括杜拜與阿布達比等中東地區的航班。航班追蹤地圖顯示，該地區大部分上空幾乎處於真空狀態，無飛機通行。