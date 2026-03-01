我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年男籃世界盃預賽戰火持續升溫，中華男籃在結束首戰勝利後，今日移師，迎來備受矚目的「海峽大戰」。稍早官方正式公布先發名單，備受期待的新星將繼續擔綱先發，全隊目標一致，力拼分組賽二連勝。中華隊在上一場比賽中展現了驚人的韌性，最終能順利拔得頭籌，關鍵在於「高效的防守帶動進攻」。當時雷蒙恩展現了極佳的衝框能力，多次在對手失誤後發動快攻，特別是在下半場，利用高壓迫防守造成對手連續失誤，成功打亂了對方的節奏，一舉拉開分差，全場轟下13分，成為開門紅的首要功臣。面對身高佔優勢的中國男籃，中華隊若想拿下二連勝，本場的贏球關鍵將落在「禁區籃板」與「推快進攻節奏」。中華隊本場比賽帶了4個純控球後衛，包括陳盈駿、高錦瑋、丁聖儒、游艾喆，面對中國隊一字攤開平均身高幾乎都在190之上的長人陣，後衛們今日的任務不僅是得分，更需要利用穿透力切開對方禁區防線，並在包夾中尋找外線空檔。此外，面對對方的長人陣，中華隊必須在籃板爭搶上展現更強的鬥志，避免給予對手過多的二次進攻機會。翻開FIBA官網紀錄，兩隊過去交手12次，中華隊雖以1勝11敗暫居劣勢，但那極具意義的「唯一一勝」正是發生在2013年的這座。當年由林志傑、田壘等「黃金世代」領軍，在馬尼拉克服落後劣勢，寫下隊史首度擊敗中國一軍的神話。如今，新世代的中華隊在相隔13年後重返這塊「奪勝福地」，同樣的球場、同樣的對手，由CBA三俠領銜的新生代能否承接黃金世代的鬥志，再次於馬尼拉締造經典代表作，全台球迷都拭目以待。