海線玩水季開跑！中台灣親水勝地「大安濱海樂園」今（1）日起正式對外開放，一路陪伴民眾到年底（12/31）。園區每日營運時間為上午 7 時至下午 6 時，中市府觀旅局不僅開放綿延 1.6 公里的絕美沙灘讓民眾盡情踏浪，更全面升級水域安全配套，打造讓全家大小都能安心暢遊的濱海樂園。觀旅局長陳美秀指出，市府響應行政院「向海致敬」政策，持續推動民眾「知海、近海、進海」，並已於去（114）年10月將大安濱海樂園海域轉型為「開放式水域」，讓親海活動更自由也更有保障。為確保民眾戲水安全，市府建置了「台中海域即時海象」資訊系統，提供即時海況供遊客評估。並特別提醒，大安海域具備「大潮差」特性，漲潮時海水回流較快，建議遊客出發前務必先查詢潮汐變化。在安全規範方面，北園沙灘設有顏色警示旗：「紅黃旗」代表可下水但須注意安全，「紅旗」則表示海象不佳不宜下水，並請聽從現場巡查員指示；南園沙灘則屬無人看管海域，請民眾務必特別留意自身安全。此外，現場有「常不輕協會」提供救生衣免費登記借用，鼓勵遊客做好安全防護後再親近海洋。除了踏浪戲水，觀旅局推薦遊客漫步「海翁橋」前往「大安港媽祖文化園區」感受海線文化底蘊。園區現正展出「甲安埔地方文史特展」、「大安螃蟹主題展」、「淨界之美攝影展」及台日草月流「漂流木藝術創作交流展」。更令人期待的是，園區核心亮點30公尺高的媽祖雕像，預計於今（115）年第3季正式落成啟用。屆時將同步啟動「海洋觀光季」系列活動，串聯文化導覽與水域遊憩，為台中海線觀光注入新能量。台中市風景區管理所說，大安港媽祖文化園區遊客中心開放時間為每週二至週日上午9時至下午4時（週一休館）。為推廣深度旅遊，每週日上午9時及10時30分提供免費定時導覽服務，由專業解說員帶領遊客深入認識海線歷史。無論是挑戰風箏衝浪的速度與激情，或安排一趟親子知性慢旅，春日的大安海線已準備就緒。