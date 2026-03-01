春雷象徵台灣由冬季層狀降雨轉為夏季對流型降雨的季節交替，中央氣象署表示，台灣歷年首道春雷平均落在2月上旬至3月中旬，且時間早晚與春季雨量具相關性。賈新興指出，考慮後續鋒面強度，2026年首道春雷恐延至3月中下旬，加上反聖嬰減弱，今年春雨可能偏少，須留意枯水風險。
氣象署說明，冬季時台灣的降雨型態主要是東北風迎風面帶來的層狀降雨，春季到來時，隨著副熱帶高壓增強，帶來較不穩定的西南風，降水型態也轉變為「兼具層狀和對流性」的降雨型態。而春雷的出現，正是代表季節的轉變，從冬半年的層狀降雨，過渡為夏半年的對流性降雨。
今年春雷要遲到了 最快恐等3月中
氣象署指出，統計1951年至2024年，台灣各地氣象站觀測數據資料來看，每年第一道春雷發生時間平均落在2月7日至3月11日之間，歷史數據上最早的春雷是 1980年、1997年的2月1日，最晚則是2011年的4月17日。
針對2026年狀況，賈新興提及，原先228連假的鋒面有預報有機會響春雷，但實際系統都偏弱，元宵節（3月3日）開始的鋒面雖然降雨廣泛，但打雷訊號也較弱，接下來則是偏乾的東北季風接手，「今年第一道春雷，可能要等到3月中旬或下旬才有機會，主因還是『不穩定的環境』還不夠明顯。」
今年台灣春雨估偏少 節約用水很重要
據氣象署的統計資料顯示，當第一道春雷發生時間偏早時，台灣各地當年的春季降雨量，有近9成的年份偏多；當第一道春雷發生時間偏晚時，台灣各地的春季降雨量則有近5成偏少，因此第一道春雷發生時間，和台灣春季降雨有些關聯性，也能初步判斷枯水期台灣是否會出現明顯缺水的情況。
賈新興則補充，以長期預報來看，反聖嬰現象將逐漸減弱回歸正常，今年台灣春季的降雨可能以「偏少」為主，由於過去一季台灣西半部已經降雨明顯偏少，春季更是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源、節約用水。
資料來源：中央氣象署
