國民黨宜蘭縣長初選民調出爐，由立委吳宗憲勝出，披藍營戰袍角逐縣長大位。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌臉書發文，揭開吳宗憲五大爭議事蹟，痛批國民黨派吳宗憲選宜蘭縣長「是在挑戰台灣人的底線嗎？」張育萌指出，自己至今無法接受的是，2024年台灣棒球拿下世界12強冠軍的榮耀時刻，網紅「館長」陳之漢自爆曾從事簽賭「球版」，曾在士林、桃園及南投擔任檢察官的吳宗憲，竟公開表示「不認為博弈是多傷天害理的事」，形同替簽賭護航，幫地下組頭洗白。此外，張育萌翻出去年10月質詢內容，吳宗憲曾質疑高檢署科技設備監控中心電子腳環損耗率高達四成，要求法務部提出書面報告。張育萌質疑，電子手環、腳環本就是一次性設計，結案拆除後列為「待修」屬正常流程，不等同故障。在預算議題上，張育萌也點出，吳宗憲曾批評行政院將「救命錢補吃喝」，但實際遭刪減項目卻包含國防武器裝備與戰備工程費用，以及道路交通與人行安全建設經費，質疑說法與事實不符。至於年金改革部分，張育萌指出，吳宗憲曾以「五顆蛋變三顆蛋」形容退休公務員處境，引發現場立委錯愕。他將矛頭指向宜蘭縣長林姿妙任內涉貪遭判刑停職，宜蘭縣政長期由副縣長代理，如今國民黨再推出吳宗憲參選，質疑藍營端出這樣的人選「根本就是在考驗選民的耐性」。