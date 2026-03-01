我是廣告 請繼續往下閱讀

不是自己的紅包真的別亂撿！彰化市一間超市日前發生一起撿拾紅包爭議。一名婦人購物時發現地上有紅包，竟以腳踩住後「滑步」數公尺，再彎腰撿起帶走，過程全被監視器拍下，畫面曝光後在網路引發熱議。警方表示，儘管婦人事後主動將紅包送至派出所歸還，但因失主已提告，仍依法依侵占遺失物罪函送法辦。事件發生於2月28日中午12時55分。27歲陳姓女子發現3歲女兒的2000元紅包遺失，經調閱彰美路一段某超市監視器後，發現紅包遭一名陌生女子撿走，隨即向警方報案提告。監視器畫面顯示，身穿藍色上衣、淺色短褲的女子原本在飲料櫃前挑選商品，瞥見腳邊紅包後，先將提籃放下，以右腳踩住紅包，再以滑步方式移動數步，隨後彎腰將紅包撿起帶走。期間，補貨員還曾提醒「小姐，你的紅包掉了」，該婦人點頭後仍將紅包帶離現場。警方指出，39歲簡姓婦人在被害人製作筆錄期間，主動將紅包送至派出所。她供稱原以為是店家發放的200元開工紅包，回家打開才發現內有2000元，驚覺可能為他人遺失物，便立即歸還。不過警方強調，撿拾他人遺失物未即時交付警方或失主，仍可能觸犯侵占遺失物罪，全案訊後已函送彰化地檢署偵辦。