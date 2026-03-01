我是廣告 請繼續往下閱讀

每逢228和平紀念日，總會引起藍綠口水戰，身為蔣家第四代的蔣萬安，也屢遭針對要求道歉。對此，桃園市議員詹江村發文指控民進黨只想操弄仇恨獲取政治利益，強調大罷免32比0的教訓不放在心上，「這次大選，年輕人會讓民進黨再踢一次鐵板。」詹江村點名228基金會執行長，曾因不滿班導師而持斧砍死老師，如今卻能被行政院酬庸、出任基金會執行長；另有因感情糾紛砍殺女友40多刀者，也被延攬為司改委員。他質疑，民進黨對殺人犯那麼願意給機會，卻對與228事件無直接關聯的政治人物窮追猛打，標準明顯不一。無論是台北市長蔣萬安，或其他國民黨民意代表，都與當年228事件完全無關，卻年年在紀念日前後成為政治攻防焦點。詹江村質疑，民進黨並非真心追求歷史來龍去脈，而是透過不斷強化本省人與外省人對立，從中獲取政治利益。他強調，民進黨在選舉年又再鬧，卻未從大罷免32比0的結果中記取教訓，已經讓很多年輕人深感不滿。