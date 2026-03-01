實體書店又少一間！位於新北市新店區的金石堂新店店，在地經營長達33年，近期卻宣布將於6月21日結束營業，理由是租約到期。店家也表示，將祭出全館79折出清、滿千折百優惠。消息曝光後，也讓大批新店在地人感到不捨：「從小到大都在地書店要沒了」。
金石堂新店店宣布熄燈！陪伴在地人33年
金石堂近期在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」上發文宣布，位於新店區中正路190號B1的門市因租約到期，將在6月21日結束營業，「33年來，謝謝有你陪我們走過每一段閱讀時光，從翻開第一本書，到帶著孩子一起選書的日子，那些相遇與故事，我們都記得」。
對此，金石堂新店店也推出出清大拍賣，從2月26日起至一直到6月21日，全館79折起，單筆消費滿1000現折100元；另外回頭書6本500元、特價文具1折起，將於3月9日陸續上架。
事實上，金石堂新店店開業至今已有33年，與台北市的汀州店都是歷史最悠久的店家，但最終仍將結束營業成為回憶，因此也讓大批新店在地人感到不捨，「又一個時代的眼淚....」、「從小開到大耶….我會懷念每次經過都去翻一翻書的日子」、「終究還是撐不住...好可惜... 又要變成童年回憶」、「美好的時光總是要結束的……又少一個可以幫小朋友買文具的地方了」、「兒時的回憶地點都一點一點被現實淘汰了」。
金石堂實體現存實體店面一次看
台北市
汀州店 │ 中正區汀州路三段184號B1
和平店 │ 羅斯福路二段41-49號B1
國醫加盟店 │ 內湖區成功路2段325號B1(1041115重開)
德明加盟店 │ 內湖區環山路1段68號1樓
台大店 │ 中正區中山南路7號B1(微風臺大醫院)
內湖大潤發 │ 內湖區舊宗路一段188號2樓
新北市
新店店 │ 新店區中正路190號B1（2026年6月21日結束營業）
北大加盟店 │ 三峽區大學路88號1-2樓
環球店 │ 中和區中山路3段122號3F
樹林店 │ 樹林區樹新路40之6號4樓(秀泰廣場)
新竹市
台積店 │ 科學園區力行六路8號(台積工作證才可入內)
竹百店 │ 東區西大路323號(新竹大遠百6樓)
台中市
新童加盟店 │ 梧棲區中棲路一段699號B1
台中秀泰店 │ 東區南京路66號2F
文心店 │ 南屯區文心南路289號5樓(秀泰廣場)
麗寶店 │ 后里區福容路201之2號二期D區2樓2001b
豐原店 │ 豐原區復興路2號7樓
大甲店 │ 大甲區蔣公路108號B1
嘉義市
嘉義耐斯店 │ 忠孝路600號5樓(耐斯百貨)
台南市
中山店 │ 中西區中山路162號8樓
南新店 │ 中西區西門路一段658-1號B1
高雄市
左營店 │ 左營區尾北里站前北路1號3樓
義大店 │ 大樹區學城路一段12號C區B1(義大)
夢時代店 │ 前鎮區中華五路789號5樓
左新店 │ 左營區高鐵路115號B2樓
草衙店 │ 前鎮區中安路1-1號(大道東3樓SKMPARK)
三多店 │ 前鎮區三多三路213號2樓
屏東縣
潮州店 │ 潮州鎮中山路132號
資料來源：、金石堂官網
