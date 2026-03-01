我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張棟樑穿上紅色衣服和現場粉絲拜年。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）

「情歌王子」張棟樑馬年開春「一馬當先」，於澳門舉辦《第21個故事》巡迴演唱會最終場，為歷時兩年多的首次大型個唱巡演畫下完美句點，2月28日晚間，他首度登上澳門倫敦人綜藝館開唱，適逢年節期間與歌迷「大團圓」，對出道23年的他而言別具意義，在活動中他罕見提及自己交往8年的女友近況，被問到被問及「當爸進度」，他鬆口表示「該來的時候就會來。」《第21個故事》源自張棟樑於2023年出道滿21年時的音樂回顧計畫，巡演自深圳啟程，走過成都、上海、廣州、新加坡、武漢、蘇州、吉隆坡、高雄等城市，最終來到澳門收官。這不僅是他出道以來首次在澳門舉辦大型個唱，更象徵音樂旅程的全新里程碑。有別於高雄場三度淚灑舞台的感性場面，這回澳門站張棟樑「有備而來」，力拚完成與歌迷約定的「不哭挑戰」，他保留〈北極星的眼淚〉、〈寂寞邊界〉、〈當你孤單時你會想起誰〉等經典情歌，也帶來新專輯療癒新作，更特別準備新年限定歌單，選唱古巨基的〈歡樂今宵〉與許冠傑粵語版〈財神到〉，讓全場洋溢喜氣年味。配合新春氛圍，張棟樑更罕見換上全身「喜氣紅」造型笑說：「平常很少穿這麼紅，就把自己當紅包送給大家！」此外，他在點歌環節驚喜加碼演唱粵語歌〈終身美麗〉、〈處處吻〉，以及林憶蓮的〈失蹤〉，並送出象徵吉利的88元澳門幣紅包，誠意十足。儘管前段氣氛歡樂，最終在安可曲〈當你孤單時你會想起誰〉時，面對5000名歌迷不捨吶喊，張棟樑仍忍不住泛淚，笑稱自己「說大話太早」，還以〈小烏龜〉自嘲破功，為演唱會留下可愛彩蛋。出道23年，張棟樑坦言首次大型巡演「走得慢，但走得遠」，每一站都是珍貴回憶。近年他跨足戲劇與綜藝，事業版圖穩健成長，據悉已低調置產三間房產，理財有道。感情方面，他與圈外女友穩定交往8年，被問及「當爸進度」，他也不再閃躲，鬆口表示順其自然，「人生每個階段都有不同安排，該來的時候就會來。」展望2026年，張棟樑透露已著手籌備新歌與單曲，對專輯抱持「精益求精」態度，也期待下一輪巡演能唱回台北。他感性表示：「說再見是為了下一次再見。」在滿滿祝福中，為《第21個故事》寫下句點，也為未來新篇章埋下伏筆。