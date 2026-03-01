我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓芷戎出任童子瑋競辦發言人，亮麗外型引起討論。（圖／卓芷戎臉書）

▲卓芷戎出任童子瑋競辦發言人，曾任勞動部新聞室主任。（圖／卓芷戎臉書）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋公布競選團隊人事布局，宣布由曾任桃園市府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎，出任「進步基隆辦公室」發言人。童子瑋強調，卓芷戎不僅熟悉地方治理與中央政策運作，更具備多次大型選戰的文宣與議題操作經驗，有助於團隊在政策說明、輿情管理及議題攻防上精準發力，讓基隆的發展藍圖獲得更廣泛的理解與關注。卓芷戎表示，過去在中央與桃園服務期間，對基隆這座海港城市始終保有良好印象，這次受到邀請，深感基隆正處於轉型關鍵期，決定投入選戰行列。她希望能憑藉過去在桃園市經發局推動「亞洲矽谷」與「航空城計畫」的招商引資經驗，以及在產業政策溝通上的實務歷練，為團隊注入多元觀點與策略思維，強化基隆在港市轉型與產業升級階段的經貿論述，進而提升城市的對外連結與投資吸引力。童子瑋指出，以前曾在桃園求學，見證機場捷運通車後，對城市產業與人口結構的帶動效果，認為「桃園模式」在城市治理上有諸多借鏡之處。他特別提到如老街溪開蓋等河川治理成功案例，都是他長期關注的城市轉型方向。未來競選團隊將結合卓芷戎在城市品牌行銷與產業推動的長才，深化基隆的產業布局，致力帶領基隆邁向具備競爭力的進步城市。