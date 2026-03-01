我是廣告 請繼續往下閱讀

▲實力派歌手王識賢、詹雅雯輪番獻唱，嗨翻水里元宵夜。（圖／水里鄉公所提供）

▲「 哩馬來水里宵」晚會登場，大咖藝人結合創意燈會吸引如潮鄉親與遊客湧入觀賞，打造水里最具代表性的元宵夜盛典。（圖／水里鄉公所提供）

迎接元宵佳節，水里鄉公所提前舉辦「2026 哩馬來水里宵」晚會，邀請實力派歌手王識賢、詹雅雯等大咖司，結合創意燈會、美食市集及豐富摸彩歡樂登場，吸引如潮鄉親與遊客湧入觀賞，打造水里最具代表性的元宵夜盛典。於2月27日登場的元宵晚會，卡司陣容堅強，包括實力派歌手王識賢、詹雅雯輪番獻唱，並安排知名舞團帶來勁歌熱舞，動人歌聲與震撼舞蹈點亮了水里的元宵夜，台下觀眾無不熱情唱和，熱鬧滾滾。現場同步規劃美食市集，集結多樣特色小吃與在地攤商，民眾一邊欣賞表演、一邊品嚐水里在地美味，歡度春節假期。公園入口的「天馬行空燈會」，也是元宵晚會一大亮點，高達8公尺的彩虹小馬大型燈組，以及彩虹橋拱門燈飾，透過繽紛光影打造夢幻燈海，成為親子拍照與夜間賞燈的最佳去處。為增添節慶氣氛與互動樂趣，晚會安排應景的猜燈謎活動，大小朋友一起動腦同樂；同時準備豐富摸彩活動，獎項包含東京雙人來回機票、iPhone 17 等多項大獎，民眾在歡樂中把滿滿好運帶回家。當天下午5時30分起，主辦單位開始發放摸彩券及元宵小提燈，不少親子相偕到來，爭相提燈迎元宵、搶好康、感受熱鬧年節氛圍。此外，水里鄉延續地方宗教信仰文化，將於3月3日元宵節當天，由在地重要信仰中心永豐宮舉辦媽祖夜巡繞境活動，透過夜巡祈福，為地方祈求平安順遂、風調雨順，也象徵新的一年國泰民安、闔家平安。水里鄉長葉銘豐誠摯祝福鄉親與遊客新春如意、闔家平安、元宵快樂，並感謝所有參與活動演藝人員、嘉賓及所有工作人員於元宵期間蒞臨水里，共同感受音樂、燈會與信仰交織而成的節慶魅力。活動詳情請持續關注「水里鄉公所」或「五寶帶你遊水里」臉書粉絲專頁。