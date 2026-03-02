我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊昨（1）日客場出戰金州勇士，場上焦點除了湖人以129：101大勝止敗外，場邊最吸睛的莫過於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與11歲愛女朱莉（Zhuri James）的溫馨互動。他在賽前與女兒進行了一場趣味十足的投籃特訓，隨後化身「最強奶爸」在場上狂轟22分，帶領球隊走出三連敗陰霾。賽後談到女兒，詹皇一改場上的霸氣，感性說道：「我對兒子們是『嚴父』，會對他們大吼大叫，他們也知道怎麼應對；但對女兒完全不同，那是一種截然不同的愛，會讓你不自覺變得柔軟。」昨日賽前，詹姆斯的愛女朱莉現身球場，與父親一同進行運球練習。朱莉在詹姆斯的指導下，多次嘗試後成功投進一顆驚豔全場的「罰球線背後拋投」，還在熱身結束前跟詹姆斯一起上演空中接力秀。父女倆隨後完成了招牌擊掌與一聲甜蜜的「我愛你」，讓眾人融化。詹姆斯在賽後感性表示，女兒的出生完全改變了他，「這 11 年來，她絕對讓我變溫柔了。我對兒子們是『嚴父』，會對他們大吼大叫，他們也知道怎麼應對；但對女兒完全不同，那是一種截然不同的愛，會讓你不自覺變得柔軟。」詹姆斯幸福地笑說：「這真的太棒了。我希望能多花時間陪伴孩子，她給我帶來好運。現在朱莉在場的比賽是1勝0負，她是我的幸運星。」有記者提到，賽前看到朱莉在場邊模仿父親運球動作，並詢問在她面前贏球有何特別意義。詹姆斯坦言，因為職業生涯奔波，他錯過不少與家人相處的時光，因此只要能和孩子共度時光，對他而言都彌足珍貴。這趟客場之旅，父女倆還安排了難得的休閒時光。「她主動說想跟我來客場，我們昨天一起去了阿爾卡特拉斯島，看了金門大橋（Golden Gate Bridge），還共進晚餐，真的很酷。」儘管朱莉目前主攻排球，但她從小在籃球場邊長大，基本動作有模有樣。對此，詹姆斯開玩笑說：「她是排球運動員，別讓我老婆生氣。我老婆已經受夠籃球了，不想家裡再多一個打籃球的。」語畢現場笑聲不斷。不過他也補充，朱莉的運球與投籃確實「還可以」，只是太太已經明確表示「到此為止」。雖然賽前展現鐵漢柔情，但詹姆斯一踏上球場隨即恢復冷酷本色。他全場出賽28分鐘，13投7中砍下22分、7籃板與9助攻，其中上半場就進帳20分奠定勝基。昨日剛滿27歲的唐西奇（Luka Doncic）也持續高效的表現，攻下全場最高的26分，搭配里夫斯（Austin Reaves）的18分，湖人三巨頭合力終結近期低潮。勇士隊今日在柯瑞（Stephen Curry）等多名主力缺陣下，進攻端顯得欲振乏力。全隊以桑托斯（Gui Santos）的14分最高，團隊三分命中率僅有低迷的27.3%，遠低於湖人隊的46.1%，比賽早在第三節結束就失去懸念。湖人此役全隊打出53.3%的驚人命中率，不僅止住三連敗，也讓戰績回升至西區第六。湖人隊隨後將返回主場，準備迎接沙加緬度國王隊的挑戰。