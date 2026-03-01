美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合空襲，伊朗政府1日證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。港媒也分析，伊朗政局「政權平穩過渡」、 「爆發軍事政變」、「政權發生崩潰」三種可能走向。
港媒《香港01》分析，第一種可能性是「政權平穩過渡」，伊朗不會對哈米尼猝逝毫無準備，前伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在2024年5月直升機事故去世前，都被視為未來的最高領袖。哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba）雖也有可能，但神權政府反對世襲統治，並非理想人選。
媒體猜測，有可靠宗教或行政資歷的高級官員可能是繼任者，包括現任伊朗神學院系統負責人、憲法監護委員會和專家會議成員阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi）；哈米尼辦公室的重要顧問庫米（Hojjat-ol-Eslam Mohsen Qomi）；長期擔任專家會議成員的阿拉基（Ayatollah Mohsen Araki）；伊朗司法機構負責人埃傑伊（Ayatollah Gholam Hossein Mohseni Ejei）等。這幾人也都出自哈米尼的親信圈，若是他們繼任，伊朗或能維持現有權力平衡。
但這些人選幾乎都缺乏國安領域職務經驗，缺乏公眾支持，且都已年過六旬，因此也不能排除伊朗未來可能暫時出現委員會共治、而非單一領導人主政的局面，不僅能分散再被斬首的風險，也能補足接班人選資歷不足的問題。
若是爆發軍事政變，報導分析，伊朗軍隊與教士集團始終維持共生關係，近10年來動員抵抗軸心、介入中東戰場，對內鎮壓示威，一定程度上強化安全部門的政治能量，尤其是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。
哈梅內伊的被斬首，無疑是某種伊朗軍方的「機會之窗」，若伊斯蘭革命衛隊成功接管政權，將改變伊朗1979年後的政治動態，議會等民選機構的權威和合法性受到弱化，雖仍會有最高領袖，但權力核心必然牢牢緊握在軍方手中。若走上這種局面，伊朗基本上不太容易改變反美立場，但可能會在強制佩戴頭巾等保守政策上鬆綁，卻還是不太可能實施任何顯著的經濟或民主改革。
如果政權發生崩潰，《香港01》指出，伊朗政局也可能出政權崩潰的巨大動盪，這也是美國與以色列的理想結局，在定點清除大量政治與軍事領導高層後，直接對1979年後的反美政權釜底抽薪，一勞永逸解決核協議、導彈計畫、「抵抗軸心」的多重問題。
這種局面會在一定時間醞釀後爆發，連動大量街頭示威、政治菁英內鬨、軍隊放棄鎮壓；但1979年伊斯蘭革命時，就曾爆發持續數年的內部暴力與混亂，包括部落叛亂、少數民族起義、新興準軍事組織間的局部權力爭奪，以及各種有組織的恐怖襲擊。
當前伊朗真的走向政權崩潰，那麼首先可能出現的，或許不是各方所謂的「民主化」，而是該國部分少數族裔群體的武裝叛亂，尤其是作為中東有力跨界族群的庫爾德與俾路支武裝，而其結果就是連動周遭國家的邊界不穩。
「伊朗變天」本身或許不會只是單一劇本，而是可能出現混合發展，政權勉強平穩過渡後，新任領袖無法掌控局面，軍方接管權力，少數族裔武裝叛亂、美以鼓吹街頭示威，最終政權崩解。政權崩潰也能在平穩過渡或軍方掌權後停止傾倒，再次進入教士、官僚、改革派、軍方協力穩固政權的局面，只是內外挑戰仍不會消失，伊朗或許終究要在國家的戰略路線上進行調整：是堅持對外干預、強硬反美反以、持續動員「抵抗軸心」、堅持當前核計畫，還是在部分領域進行回撤，以換取美國與以色列暫時的戰略鬆綁，包括解禁部分制裁。
我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體猜測，有可靠宗教或行政資歷的高級官員可能是繼任者，包括現任伊朗神學院系統負責人、憲法監護委員會和專家會議成員阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi）；哈米尼辦公室的重要顧問庫米（Hojjat-ol-Eslam Mohsen Qomi）；長期擔任專家會議成員的阿拉基（Ayatollah Mohsen Araki）；伊朗司法機構負責人埃傑伊（Ayatollah Gholam Hossein Mohseni Ejei）等。這幾人也都出自哈米尼的親信圈，若是他們繼任，伊朗或能維持現有權力平衡。
但這些人選幾乎都缺乏國安領域職務經驗，缺乏公眾支持，且都已年過六旬，因此也不能排除伊朗未來可能暫時出現委員會共治、而非單一領導人主政的局面，不僅能分散再被斬首的風險，也能補足接班人選資歷不足的問題。
若是爆發軍事政變，報導分析，伊朗軍隊與教士集團始終維持共生關係，近10年來動員抵抗軸心、介入中東戰場，對內鎮壓示威，一定程度上強化安全部門的政治能量，尤其是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。
哈梅內伊的被斬首，無疑是某種伊朗軍方的「機會之窗」，若伊斯蘭革命衛隊成功接管政權，將改變伊朗1979年後的政治動態，議會等民選機構的權威和合法性受到弱化，雖仍會有最高領袖，但權力核心必然牢牢緊握在軍方手中。若走上這種局面，伊朗基本上不太容易改變反美立場，但可能會在強制佩戴頭巾等保守政策上鬆綁，卻還是不太可能實施任何顯著的經濟或民主改革。
如果政權發生崩潰，《香港01》指出，伊朗政局也可能出政權崩潰的巨大動盪，這也是美國與以色列的理想結局，在定點清除大量政治與軍事領導高層後，直接對1979年後的反美政權釜底抽薪，一勞永逸解決核協議、導彈計畫、「抵抗軸心」的多重問題。
這種局面會在一定時間醞釀後爆發，連動大量街頭示威、政治菁英內鬨、軍隊放棄鎮壓；但1979年伊斯蘭革命時，就曾爆發持續數年的內部暴力與混亂，包括部落叛亂、少數民族起義、新興準軍事組織間的局部權力爭奪，以及各種有組織的恐怖襲擊。
當前伊朗真的走向政權崩潰，那麼首先可能出現的，或許不是各方所謂的「民主化」，而是該國部分少數族裔群體的武裝叛亂，尤其是作為中東有力跨界族群的庫爾德與俾路支武裝，而其結果就是連動周遭國家的邊界不穩。
「伊朗變天」本身或許不會只是單一劇本，而是可能出現混合發展，政權勉強平穩過渡後，新任領袖無法掌控局面，軍方接管權力，少數族裔武裝叛亂、美以鼓吹街頭示威，最終政權崩解。政權崩潰也能在平穩過渡或軍方掌權後停止傾倒，再次進入教士、官僚、改革派、軍方協力穩固政權的局面，只是內外挑戰仍不會消失，伊朗或許終究要在國家的戰略路線上進行調整：是堅持對外干預、強硬反美反以、持續動員「抵抗軸心」、堅持當前核計畫，還是在部分領域進行回撤，以換取美國與以色列暫時的戰略鬆綁，包括解禁部分制裁。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。