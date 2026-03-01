8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今明兩天（3月1日至3月2日）新北市、高雄市、屏東縣、連江縣要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且隨著鋒面通過、東北季風增強，明天開始到元宵節（3月3日），全台降雨機率都提高，西半部更要注意較大雨勢。
⚠️強風特報
📌影響時間：01日下午至02日晚上
📍黃色燈號：新北市、高雄市、屏東縣、臺東縣、連江縣
氣象署預報員張承傳指出，鋒面明天通過影響，中部以北要注意短暫陣雨和雷雨，清晨至上午有局部較大雨勢，周二元宵節還有華南雲雨區移入，是未來一周降雨最多的日子，整個西半部有局部較大雨勢，周三（3月4日）降雨稍微趨緩，北部、東半部、恆春、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為零星短暫雨。
周四（3月5日）東北季風減弱，降雨逐漸趨緩，北部、東半部、恆春地區及中南部山區仍有局部降雨。周五（3月6日）東北季風增強，水氣更少，北部、東半部及恆春有局部短暫雨。周六（3月7日）水氣更少，僅基隆北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有短暫雨。
資料來源：中央氣象署
