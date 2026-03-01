我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產業園區管理局高屏分局與園區14家企業廠商共同舉辦公益捐血活動。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

▲產業園區管理局高屏分局與園區14家企業廠商共同舉辦公益捐血活動，吸引區內企業員工踴躍捐血。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

經濟部產業園區管理局高屏分局於日前，在高雄前鎮科技產業園區前瞻創新大樓前，舉辦捐血永續分享生命公益捐血活動，在園區14家企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，有250人捐出熱血8萬5千cc熱血，以紓解血荒，為需要的人提供援助，並展現職場正能量與企業公民的實踐力。這項由產業園區管理局高屏分局、高雄市加工出口區同愛會、前鎮科技產業園區衛生保健所所發起的熱血相挺公益捐血活動，在產業園區管理局高屏分局號召園區瑞儀光電、台虹、全台、三井、日東電工、博士電子、華東科技、新盛力、晶傑達、華新科技、典範半導體、同愛會、民生醫院、台糖高雄分公司等14家企業廠商資源，吸引許多員工踴躍到場參與捐血活動。此一捐血永續分享生命公益捐血活動，現場設置3輛捐血車供員工及民眾捐血，並搭配等候人數查詢機制，有效縮短等待時間，提升參與意願，致湧現排隊人潮，場面熱絡，展現園區職場的溫暖行動力。產業園區管理局高屏分局秘書林崑木表示，我們不僅是工作夥伴，更是生命的守護者，每一袋熱血，都是我們對社會責任的具體實踐，企業攜手推動捐血行動，是實現ESG與SDGs目標的重要里程碑，林崑木並頒發感謝獎盃給各協辦單位，以感謝各參與單位的大力支持。現場除捐血活動外，並由高屏分局政風室、環安勞動科、民生醫院、前鎮衛生所、高雄市毒品防制局、園區警察隊等單位設攤，提供廉政、性平等法令知識及愛滋、健康識能等全方位健康與法律常識宣導推廣，營造更安全、健康與正向的職場環境。林崑木指出，捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事，由於捐血是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將愛心發揮到極致，並持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會，貢獻自己的力量。