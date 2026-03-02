美式大賣場好市多（Costco）是不少會員購買家電的好地方，不過外媒就點名3款在好市多販售的電視，雖然價格便宜，但品質不受到會員青睞，不推薦購買，包括三星U8000F、Q7F，以及LG UA7700；另外，推薦海信A45NF系列、QD6和TCL Q77K系列，是值得購買的平價電視。
好市多會員不推薦的3款平價電視
根據外媒《BGR》報導，好市多是不少消費者選擇平價電視的好地方，雖然這些電視在某些功能上不如高階電視，但平價電視CP值高，還是受到不少消費者喜愛，《BGR》統計好市多會員對於400美元（約新台幣1萬2556元）以下平價電視的評論，發現有3款電視不被消費者喜愛，認為是不值得購買的商品。
1、三星3U8000F 43吋晶彩4K智慧電視（售價229.99美元，約新台幣7219元）
三星高階品牌電視是不少人的首選，但是入門機型表現就不如預期，在好市多的評價上僅有2.8顆星，是這次平均分數最低的，消費者認為，電視的畫質、耐用度不佳，而且還要註冊三星會員才可以安裝應用程式，很不方便。
2、LG UA7700系列4K電視（售價249.99美元，約新台幣7847元）
LG UA7700系列規格從50吋開始，在好市多評價僅有3.2顆星，主要問題是AI智慧遙控器很難操作，電視的應用程式運作很慢，而且Wi-Fi網路常常斷線；雖然《Business Insider》把這台電視選為LG最好的入門電視，但也認為這台電視的亮度、對比度不足、色域有限，刷新率僅有60Hz，無法滿足遊戲需求。
3、三星Q7F 4K QLED電視（售價399.99美元，約新台幣1萬2555元）
這台電視的55吋版本，售價僅399.99美元，約新台幣1萬2555元，好市多會員評價只拿到3.4顆星，雖然畫質在同價位的電視中受到好評，但這台電視沒有配備光纖音訊輸出，動態畫面有時候會模糊，觀看體驗不佳，還有能下載到電視的應用程式不多。
好市多會員推薦的3款平價電視
1、海信A45NF系列1080p LED電視（售價99.99美元，約新台幣3138元）
海信A45NF系列32吋只要新台幣約3138元，相當便宜，獲得好市多用戶高達4.2顆星評價，雖然不是4K畫質的電視，但擁有Amazon Fire TV平台，可觀看各種串流媒體服務，並且配有Alexa語音控制功能的遙控器。消費者對於畫質跟智慧功能都很滿意，不過有其他人認為不太耐用。
2、海信QD6系列4K QLED電視（售價199.99美元，約新台幣6277元）
同樣也是海信的平價電視，得到4.0顆星肯定，43吋只要新台幣約6277元，配備QLED和AI影像增強技術，這個價格非常划算，除了有Amazon Fire TV平台、Alexa語音控制遙控器，還支援杜比聲效，許多人表示這款電視完全能滿足他們的需求。
3、TCL Q77K系列4K QLED電視（售價279.99美元，約新台幣8788元）
另一家平價電視霸主TCL，Q77K系列55吋不到新台幣9千元，在好市多消費者評價獲得4.1顆星評價，搭載Google TV平台、144Hz更新率，還有遊戲模式，可以降低電視畫面延遲，消費者表示，這款電視效能遠高於售價，以平價電視來說，畫質相當不錯，不過對比度較差。
資料來源：好市多、《BGR》
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《BGR》報導，好市多是不少消費者選擇平價電視的好地方，雖然這些電視在某些功能上不如高階電視，但平價電視CP值高，還是受到不少消費者喜愛，《BGR》統計好市多會員對於400美元（約新台幣1萬2556元）以下平價電視的評論，發現有3款電視不被消費者喜愛，認為是不值得購買的商品。
1、三星3U8000F 43吋晶彩4K智慧電視（售價229.99美元，約新台幣7219元）
三星高階品牌電視是不少人的首選，但是入門機型表現就不如預期，在好市多的評價上僅有2.8顆星，是這次平均分數最低的，消費者認為，電視的畫質、耐用度不佳，而且還要註冊三星會員才可以安裝應用程式，很不方便。
LG UA7700系列規格從50吋開始，在好市多評價僅有3.2顆星，主要問題是AI智慧遙控器很難操作，電視的應用程式運作很慢，而且Wi-Fi網路常常斷線；雖然《Business Insider》把這台電視選為LG最好的入門電視，但也認為這台電視的亮度、對比度不足、色域有限，刷新率僅有60Hz，無法滿足遊戲需求。
這台電視的55吋版本，售價僅399.99美元，約新台幣1萬2555元，好市多會員評價只拿到3.4顆星，雖然畫質在同價位的電視中受到好評，但這台電視沒有配備光纖音訊輸出，動態畫面有時候會模糊，觀看體驗不佳，還有能下載到電視的應用程式不多。
1、海信A45NF系列1080p LED電視（售價99.99美元，約新台幣3138元）
海信A45NF系列32吋只要新台幣約3138元，相當便宜，獲得好市多用戶高達4.2顆星評價，雖然不是4K畫質的電視，但擁有Amazon Fire TV平台，可觀看各種串流媒體服務，並且配有Alexa語音控制功能的遙控器。消費者對於畫質跟智慧功能都很滿意，不過有其他人認為不太耐用。
同樣也是海信的平價電視，得到4.0顆星肯定，43吋只要新台幣約6277元，配備QLED和AI影像增強技術，這個價格非常划算，除了有Amazon Fire TV平台、Alexa語音控制遙控器，還支援杜比聲效，許多人表示這款電視完全能滿足他們的需求。
另一家平價電視霸主TCL，Q77K系列55吋不到新台幣9千元，在好市多消費者評價獲得4.1顆星評價，搭載Google TV平台、144Hz更新率，還有遊戲模式，可以降低電視畫面延遲，消費者表示，這款電視效能遠高於售價，以平價電視來說，畫質相當不錯，不過對比度較差。