美國、以色列聯軍於28日對伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即向波斯灣多國發射飛彈與無人機還擊，戰火一觸即發，最高領袖哈米尼已在襲擊中不幸身亡。然而，前立委郭正亮先前的軍事評論，再次成為輿論焦點，他曾信誓旦旦表示美國對伊朗動武相當困難，甚至直言：「伊朗沒有內應你要打什麼？」如今中東戰事真的開打了，旅美教授翁達瑞在臉書發文猛酸郭正亮的預測，具有高度一致性，且都是錯的。

擁有耶魯政治學博士學位的郭正亮，熱衷於政治與軍事預測，翁達瑞表示，郭正亮的預測價值不在於準確度，而在於驚人的一致性。他列舉郭正亮過去的戰績，包括預測高市早苗解散國會必敗、美國不敢動委內瑞拉等，結果卻是自民黨改選狂勝、美軍活捉委國總統，再加上這一次美軍成功斬首伊朗領袖，郭正亮的預測紀錄全翻車。

翁達瑞諷刺，郭正亮的預測錯得很有規律、穩定、持續、整齊且穩定，實屬難得！在評論界實屬難得，作為言論市場的反指標，他的預測具有極高的參考價值，因為「只要反著看就一定對」，呼籲社會大眾應好好珍惜並保護罕見的奇才。


