假日開心出遊卻被影響心情！近期有不少民眾在社群上抱怨，在台北多處商圈逛街時，發現街頭藝人數量越來越多，幾乎熱門商圈每到假日都會看到許多表演者到場展現才藝，但表演品質參差不齊，甚至形成噪音困擾，而亂象起源曝光後，也引發大批網友感慨。
街頭藝人越來越多了！假日逛街卻得承受噪音攻擊
日前在社群平台 Threads 上，有網友抱怨：「台北可不可以不要再讓自己變成沒文化的地方了？信義區一天到晚出現連音都唱不準的街頭藝人，要不要考慮先把租設備的錢拿去上唱歌課？這不是什麼不爽就可以不要聽的問題，上班就是一定會經過，我走在路上就是無法避免，一定會聽到。」
貼文引發大批網友共鳴，「每次經過信義區，每走五步就有唱歌不好聽的⋯尤其最讓人受不了的是打鼓的！已經不是表演，是噪音污染」、「自從街頭藝人不用考證，任何人都能申請場地後，就變成這種亂象」、「以前是名額太少很多人考不到，現在不用考，場地反而更難搶，我經過中山都不敢逗留」、「淡水、關渡碼頭附近已經被轟炸很久了，在家唱K是社區噪音，在景點亂唱卻能轉型成藝人，還敢擺箱子收錢」。
更有網友發文調侃：「好想知道陳珊妮來信義區街頭走路會不會直接抄起滅火器狂噴一些街頭藝人？真的沒有一個音是準的。」結果貼文釣出陳珊妮本人回應：「問就是會！！！重點是音量！！！這是羞恥心與耐受力的天人交戰！」
為何街頭藝人不用考試了？關鍵原因曝光
過去台灣各縣市的街頭藝人須經考試取得資格。不過多年前，一名陳姓街頭藝人在西門町進行「書寫藝術」表演，因觀眾人潮超出申請空間範圍，遭市府處分並廢止證照1年。當事人不服，進而聲請釋憲。
2021年7月，大法官作成第806號解釋，認定「街頭藝人須經考試審查，才能取得表演證照」規定，違反憲法保障人民職業選擇自由與藝術表演自由。自此，全台街頭藝人審查制度逐漸廢除，改為登記制，完成登記並順利抽到場地即可進行表演。
釋憲後，台北市街頭藝人人數從原本約900多人迅速暴增，截至2025年領證人數已高達4303人；全台街頭藝人最多的是台中市，釋憲前已有2428人，到了2025年更攀升至4488人。
隨著各縣市全面改為登記制，只要完成登記並繳交相關費用即可上街演出，但少了審查機制後，表演品質參差不齊，也逐漸演變為當前引發討論的亂象。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前在社群平台 Threads 上，有網友抱怨：「台北可不可以不要再讓自己變成沒文化的地方了？信義區一天到晚出現連音都唱不準的街頭藝人，要不要考慮先把租設備的錢拿去上唱歌課？這不是什麼不爽就可以不要聽的問題，上班就是一定會經過，我走在路上就是無法避免，一定會聽到。」
貼文引發大批網友共鳴，「每次經過信義區，每走五步就有唱歌不好聽的⋯尤其最讓人受不了的是打鼓的！已經不是表演，是噪音污染」、「自從街頭藝人不用考證，任何人都能申請場地後，就變成這種亂象」、「以前是名額太少很多人考不到，現在不用考，場地反而更難搶，我經過中山都不敢逗留」、「淡水、關渡碼頭附近已經被轟炸很久了，在家唱K是社區噪音，在景點亂唱卻能轉型成藝人，還敢擺箱子收錢」。
更有網友發文調侃：「好想知道陳珊妮來信義區街頭走路會不會直接抄起滅火器狂噴一些街頭藝人？真的沒有一個音是準的。」結果貼文釣出陳珊妮本人回應：「問就是會！！！重點是音量！！！這是羞恥心與耐受力的天人交戰！」
過去台灣各縣市的街頭藝人須經考試取得資格。不過多年前，一名陳姓街頭藝人在西門町進行「書寫藝術」表演，因觀眾人潮超出申請空間範圍，遭市府處分並廢止證照1年。當事人不服，進而聲請釋憲。
2021年7月，大法官作成第806號解釋，認定「街頭藝人須經考試審查，才能取得表演證照」規定，違反憲法保障人民職業選擇自由與藝術表演自由。自此，全台街頭藝人審查制度逐漸廢除，改為登記制，完成登記並順利抽到場地即可進行表演。
釋憲後，台北市街頭藝人人數從原本約900多人迅速暴增，截至2025年領證人數已高達4303人；全台街頭藝人最多的是台中市，釋憲前已有2428人，到了2025年更攀升至4488人。
隨著各縣市全面改為登記制，只要完成登記並繳交相關費用即可上街演出，但少了審查機制後，表演品質參差不齊，也逐漸演變為當前引發討論的亂象。