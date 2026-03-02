我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）在2月最後一個週末下令，與以色列聯手，對伊朗展開全面軍事攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實已遭擊斃，哈米尼的家屬和多名軍方高層亦被「團滅」。外界普遍關心，這是否意味著伊朗數十年政教合一的神權政體走向終結、迎來所謂更民主的曙光。從伊朗政府的表現來看，過去幾年確實出現不少對外的戰略誤判，內部又是通膨嚴重、民怨沸騰、示威活動多，所以這次美國聯手以色列斬首哈米尼等一眾高層，有不少伊朗民眾是樂見這個政府倒台的，但有一說一，關於神權政體短期內被推翻這件事，還是要保守看待。首先，對於川普和以色列的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）來說，比較像是藉由暗殺、轟炸、擄人，賺取支持和英雄地位，未必真要管伊朗、中東長期會如何，而是基於自身政治利益考量出手，順便弄掉一個在本地（伊朗）不怎麼受歡迎的領導人。其次，當代戰爭一般是機構產物，不是出於個人，機構裡大多數人都同意這件事，內外部力量共同促成戰爭爆發。美國、以色列能精準清除德黑蘭高層，情報工作是不可或缺的，這就難保伊朗政府內部（政府軍、溫和改革派、反對激進革命衛隊者...），有人與美以2國暗通款曲的可能，後續比較會是各方利益再分配的過程，而不是現有政體馬上垮的劇情，畢竟那樣的話，美國要付出的就遠不止空襲，而是重演伊拉克、阿富汗戰爭覆轍，要花錢出力、在中東常駐搞民主政權，這不是川普的思維。第三，民主政體其實不是一種必然或獎賞，神權政體之所以能在伊朗存在3、40年之久，有它的原因，一旦這個東西被外部力量打倒了，要推出一個新的政體（比如：西方式民主），讓大部分的人都同意在裡頭共同生存，相當困難。簡言之，這次斬首行動，川普跟納坦雅胡收割他們任內想要的政治成果，伊朗內部就算真有人跟他們配合，也不代表這些人真的就是親美、親以派，更像是各取所需。從這幾十年世界的宗教文明衝突、反恐戰爭後續都可以看出，思想層面的東西是很難消滅的。最後，從國際政治、地緣政治的角度，跳脫「川皇威武」、「獨裁者下地獄」這樣的爽劇邏輯來看，什葉派的伊朗神權政體，在中東不失為一個緩衝大國的角色，如果真的滅了Shia，沙烏地阿拉伯的遜尼派（Sunni）難保不會有caliphate（大哈里發、中東大一統）的想法，就如敘利亞阿薩德政權被拔之後，土耳其的氣焰就大了起來，土耳其強大的好處是可以牽制俄羅斯，可一旦蒲亭從俄烏戰爭騰出手來，他還是會回過頭去處理敘利亞的問題。至於沙烏地阿拉伯崛起，對美國、以色列算不算好事？只能說國際政治的本質是平衡，破壞平衡勢必會帶來動盪，而「再平衡」的過程，恐怕得經歷無止盡的戰爭，伊朗神權政體何去何從，得先帶著謹慎態度，走一步看一步。