美國與以色列聯手轟炸伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，中東戰事一觸即發。聯電創辦人曹興誠臉書發文指出，正當台灣民眾哀悼228受難者之際，美以兩國飛彈大舉出擊，將伊朗約40名高官集體斬首，此舉伊朗民眾歡喜若狂，倫敦甚至出現伊朗人與以色列人共同慶祝的奇觀。曹興誠認為，繼委內瑞拉馬杜洛夫婦被活捉後，再次展現美國說打就打的行動力，讓嘲笑美國不敢動武的小粉紅膽顫心驚。針對兩岸局勢，曹興誠直指中共提供的飛彈防禦體系在實戰中顯得不堪一擊，質疑北京中南海領導人過去躲在深宮鼓吹仇恨、驅使解放軍執行人海戰術，如今面對美以兩國精準的空中斬首行動，獨裁者將無法再以國家主權或人肉屏障保護自身安全。他相信這種「直接面對後果」的認知，將大幅削弱北京領導人侵略台灣的氣焰，不敢輕舉妄動。比較伊朗與中國兩國歷史，曹興誠認為波斯人與漢人同樣深受專制政權的謊言與暴力之苦，感嘆伊朗在集體斬首事件後正站在民主法治的十字路口，反觀台灣卻仍有部分人士不珍惜得來不易的民主，企圖將自由的台灣人推向專制奴役。他痛批，這些人的蛇蠍心腸令人厭惡，呼籲大眾看清極權的本質，堅守台灣的自由價值。