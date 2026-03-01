我是廣告 請繼續往下閱讀

台股站上35000點後，美國半導體股回檔與中東情勢升溫兩大變數，令法人普遍預期明（2）日開盤恐面臨明顯震盪。根據ETtoday報導，萬寶投顧執行長王榮旭直言，若市場出現情緒性拋售，跌千點都算正常，關鍵不是盤中跌多少，而是收盤能否止穩。美方證實擊斃伊朗領袖哈米尼。法人分析，市場最在意的是衝突是否拉長，若牽動荷姆茲海峽運輸、推升油價，可能進一步墊高全球通膨壓力；但若戰事節奏可控，影響多偏向短線心理層面。王榮旭針對市場傳出週一可能下殺500至700點以上的預期，王榮旭認為，台股2月漲勢偏快，本就需要技術性修正；若以35000點推算，單日2%接近700點，即便擴大到千點震盪，也仍屬合理修正區間。王榮旭強調「沒跌才要擔心」，快速下跌反而有利於把賣壓一次消化，真正危險的是量縮、每天小跌百點的走法。針對「比較健康」的盤勢路徑，其一是開低後走高，當天就把恐慌賣壓消化；其二是開低走低，但在2天內完成換手並止穩。相反地，若出現量縮小跌、資金觀望的格局，才可能是偏弱訊號。王榮旭也提到，連假前市場已出現部分獲利了結，並非所有資金都在高檔滿倉；若週一真的出現恐慌性震盪，反而可能吸引場外資金回補。他並認為，美國經濟基本面仍具韌性、台灣出口動能改善，盤面主軸仍以AI族群為核心；短線波動難免，但中期走勢仍要回到企業獲利與資金動向來觀察。