▲謝麗金在出國前打醫美，結果臉太腫機場差點過不了海關。（圖／CATCHPLAY+提供）

55歲女星謝麗金在連假時期與友人相約赴日旅遊，原本規劃暢遊京阪神、品嘗大阪螃蟹、京都喝咖啡，然而因為她出發前剛打完醫美，加上過年期間工作滿檔、睡眠不足，導致她的臉嚴重浮腫，在機場過海關時發生「人臉辨識失敗」的尷尬插曲，讓她哭笑不得。謝麗金透露，自己在出發前一天才剛做完醫美，加上連日奔波未能充分休息，隔天一早醒來臉部明顯腫脹，自嘲「腫到連自己都快認不出自己」，雖然心中有些忐忑，她仍抱著僥倖心情前往機場辦理登機手續，沒想到真的在自動通關時卡關。謝麗金表示，當天護照查驗與指紋辨識都順利通過，但到了最後的人臉辨識階段，機器卻連續判讀失敗，多次嘗試仍無法成功通關，只好改由人工檢驗，所幸海關人員在仔細比對資料後確認為本人無誤，才讓她順利過關登機，事後她也在社群平台發文分享過程，並特別感謝現場人員的專業與體諒。貼文曝光後引來不少圈內好友留言調侃，藝人康康幽默表示，當天其實在機場有遇到她，但因為臉太腫「不敢認妳」；演員方馨也留下哭笑不得的表情符號，替她感到既心疼又好笑。針對部分網友質疑醫美是否有其必要，謝麗金則大方回應，愛美是女人的天性，只要在安全與專業評估下進行，她認為讓自己看起來更年輕、心情更愉快是值得的投資。