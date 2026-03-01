我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲行動，中東局勢急劇升溫，各國紛紛啟動撤僑計畫。中國駐以色列大使館今（1）日發布撤離登記通知，特別註明持「台胞證」的民眾也可登記撤離。對此，民進黨立委陳冠廷提醒，強調國人安全雖是首要考量，但領事保護不應淪為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位，呼籲國人審慎評估潛在風險。陳冠廷指出，撤僑屬於高度敏感的主權行為，中共在危機時刻將人道協助與台胞證政治前提掛鉤，本質上是在動盪中進行政治算計，試圖在國際場域壓縮台灣主體空間並矮化國格。他質疑，中國在自身國民撤離安排尚未完全妥善，就急於對台灣民眾釋出帶有政治色彩的訊息，凸顯優先考量並非單純人道救援，而是藉機強化對台政治敘事。針對撤離需求，陳冠廷引述外交部說明，強調國人若有安全疑慮應直接聯繫我國駐外館處，台灣絕對有能力與責任保護人民。他警告，若透過台胞證管道登記，除了行政程序外，更涉及個資被掌握、國籍認定等外交風險，呼籲應透過政府提供的明確管道尋求支持，台灣將在國際合作框架下，確保撤離機制順暢運作保障國人安全。