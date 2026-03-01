我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王楚欽奪冠後，繼亞洲盃男單折桂後再添一冠，鞏固其世界第一的地位。（圖／取自WTT flickr）

▲孫穎莎在新加坡大滿貫賽場總計已獲得8座冠軍（含單打、女雙、混雙），成為該項賽事歷史上奪冠次數最多的球員。（圖／取自WTT flickr）

WTT新加坡大滿貫男單決賽於今（1）日點燃戰火，由台灣桌球名將「小林同學」林昀儒對陣中國大陸好手王楚欽。儘管林昀儒首度闖進大滿貫決賽展現不俗實力，但最終仍以0：4負於王楚欽，遺憾與冠軍獎盃擦身而過。這是林昀儒職業生涯首度晉級WTT大滿貫男單決賽。他在準決賽中以4：2力克瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard），展現極佳的競技狀態。面對決賽對手王楚欽，雙方私交甚篤，王楚欽在賽前也預見這將是一場「非常艱難」的硬仗。比賽開始後，王楚欽迅速進入狀態，首局林昀儒尚未找回節奏，以3：11丟掉首局。第二局林昀儒展開反擊，一度將比分咬得很緊，但王楚欽展現強大的控制力，以11：8再下一城。第三局林昀儒開局短暫領先，但王楚欽隨即發力反超，並取得10：4的局點優勢。雖然林昀儒發揮堅韌鬥志，連續挽救4個局點，可惜最終仍以8：11失守。第四局林昀儒雖再度取得領先，但王楚欽後來居上，以11比9拿下最後一局，最終以大比分4：0橫掃奪冠。王楚欽奪冠後，繼亞洲盃男單折桂後再添一冠，鞏固其世界第一的地位。在女單方面，中國名將孫穎莎以4：2擊敗隊友王曼昱，奪得個人第5座WTT大滿貫單打冠軍。孫穎莎也因此成為新加坡大滿貫自2022年創辦以來，第一位能在單站賽事中三度奪得單打冠軍的球員（2023、2025、2026）。統計顯示，孫穎莎在新加坡大滿貫賽場總計已獲得8座冠軍（含單打、女雙、混雙），成為該項賽事歷史上奪冠次數最多的球員，堪稱新加坡站的「全滿貫」得主。