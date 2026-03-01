我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026台北市長人選布局遲遲未定案，引發外界關注。日前傳出選對會對行政院副院長鄭麗君與立委王世堅討論最激烈，王世堅今（1）日受訪時明確表態：「總統沒有來找我談的道理、不必要」，他強調目前黨內人才濟濟，他心中已有屬意的最強5人名單，都是非常適合角逐市長寶座的優質人選。多次被點名的王世堅，他表示賴清德一定是找「最強的人」去談，重申自己心中首選始終是學養俱佳的鄭麗君，她才德兼備且對各項政策嫻熟，是目前最強的戰將。此外，王世堅也依序列出心中排序名單，除了鄭麗君外，還包括擁有深厚基層實力的民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、吳思瑤、前立委高嘉瑜，認為這幾位都是一時之選。談到推薦原因，王世堅指出鄭麗君在國際談判與市民政策上的表現有目共睹，社會形象極佳；而徐國勇則因曾任內政部長，對治安與內政極為熟悉，且具備頂尖口才，若派徐國勇出戰，現任市長蔣萬安定會踢到鐵板，到時蔣萬安必須全心留在台北應戰，無法分身前往其他縣市輔選，能有效達成牽制效果，削減藍營整體的輔選戰力。