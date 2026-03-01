我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希（右2）在米蘭時裝周合體李鐘碩（左1）。（圖／IG@yanxi531）

42歲的陳妍希在和中國男星陳曉離婚後話題不斷，近日她迎來了離婚後的第一個農曆春節，返台過完年後，她隨即前往義大利米蘭參加時裝週，活動中她曬出了和韓國男星李鐘碩的合照，陳妍希在照片中身穿低胸迷你短裙，讓許多粉絲看完後直呼：「離婚後也變太美！」陳妍希近日受邀前往義大利參加米蘭時裝週，一身棕色皮質背心搭配亮黃色短裙現身活動現場，深U低胸的剪裁展現纖細身形與自信風采，42歲的她凍齡狀態驚艷眾人，相關畫面迅速登上微博熱搜。時裝週期間，陳妍希與多位國際藝人同框合影，包括韓國男星李鐘碩、泰國演員Faye Peraya，以及中國男星余承恩，其中她與余承恩的自然互動被不少網友敲碗期待未來合作新劇，話題持續延燒。陳妍希主演的電視劇《狙擊蝴蝶》近日熱播，她在劇中與小她19歲的男主角周柯宇搭檔，大談11歲年齡差的姐弟戀，劇情播出後引發高度討論，觀眾除了關注新鮮的年齡設定，也大讚她保養得宜、氣質成熟卻不失少女感，讓演藝事業再創新一波高峰。感情方面，陳妍希與陳曉於2025年2月正式結束8年婚姻，恢復單身後，她的氣色與整體狀態被認為更加自在從容，今年春節前夕，她被拍到帶著10歲兒子現身北京機場，讓孩子回家與父親及爺爺奶奶團聚，自己則低調返台，回台過年期間，她也曬出與好友楊丞琳及潘瑋柏的素顏合照，展現私下輕鬆自在的一面。