我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李聖經和蔡鍾協主演新劇《在你燦爛的季節》開播就創下驚人收視率。（圖／IG＠disneyplustw）

全新韓劇《在你燦爛的季節》於2026年2月20日正式開播，由李聖經與蔡鍾協領銜主演，該劇以溫柔細膩筆觸描繪情感，被定位為「療癒系羅曼史」，主打慢火燉煮般的深層愛情，在快節奏的戲劇市場中成功掀起討論。《在你燦爛的季節》劇情圍繞動畫師鮮于燦（蔡鍾協 飾）與設計師宋荷蘭（李聖經 飾）展開，兩人7年前曾在網路上有過一段隱瞞真實身分的溫暖交流，彼此成為生命中的慰藉；7年後，命運讓他們在職場以合作夥伴身分重逢，埋藏多年的情感與秘密也隨之浮出水面。故事情感核心聚焦「失去、成長與救贖」，宋荷蘭因昔日戀人突然離世，將內心封存在漫長寒冬之中；而帶著秘密靠近的鮮于燦，則試圖用溫柔與真誠融化她的心房，劇情描寫兩人在彼此人生最寒冷的時刻成為唯一的光，以平靜卻深刻的情感張力打動觀眾。收視表現方面，《在你燦爛的季節》首播就開出4.4%收視率佳績，成功超越前檔話題作品《法官李漢英》，為新劇打下亮眼基礎，除了劇情引發共鳴，主演組合也成為焦點，身高175公分的李聖經與186公分的蔡鍾協同框畫面超養眼，「最萌身高差」在社群掀起熱烈討論，被網友形容為「神顏組合」。李聖經近年從模特兒成功轉型為一線女星，近期更跨足音樂劇並奪下新人獎項，展現能演能唱的全方位實力；35歲的蔡鍾協則首度扛起男主角大旗，陽光燦爛的笑容與溫暖氣質讓他被封為「網劇版朴寶劍」，人氣持續攀升中。在充斥快節奏與強情節設定的戲劇環境中，《在你燦爛的季節》以細膩情感與慢節奏鋪陳突圍，被視為2026年最具潛力的愛情韓劇之一，隨著劇情推進，兩人關係的發展勢必持續牽動觀眾目光。