大樂透第115000030期今（1）日晚間開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎槓龜，不過貳獎為一人獨得，由屏東縣琉球鄉「億來旺彩券行」開出。此外，春節加碼大紅包開出10組，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透3/1春節加碼結果出爐！貳獎開在小琉球、百萬大紅包送10組
根據台彩官網資料，今（1）日大樂透貳獎開出1注，由屏東縣琉球鄉本福村中山路200號－億來旺彩券行開出，幸運兒獨得598萬9,740元新台幣獎金。
3月1日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出10組，總中獎注數為12注，其中8組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出26組，總中獎注數為26注，26組皆為單注中獎。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為426組，剩餘54組，累積開出小紅包組數為683組，剩餘117組，次期(3月2日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
今彩539頭獎一晚送出4注頭獎！幸運兒各得750萬
台灣彩券3月1日今彩539頭獎，本期共誕生4名幸運得主，各得750萬元，中獎彩券行如下：
臺北市中正區汀州路三段211號1樓－飛來旺彩券行
臺北市松山區八德路四段638號－長瀛彩券商店
新北市新莊區新北大道7段223號－中起來彩券行
雲林縣斗南鎮明昌里延平路二段538號1樓－佰億彩券行
🟡3月1日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000030期）
大樂透獎號：04、07、34、40、44、49，特別號37。
49樂合彩：04、07、34、40、44、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：04、14、17、18、20、25、33、35、36。
春節小紅包：40。
今彩539：02、08、15、29、31。
39樂合彩：02、08、15、29、31。
3星彩：8、8、5。
4星彩：3、2、5、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主
3月1日「春節大紅包」之售出商店
3月1日「春節大紅包」之售出商店