▲超人力霸王跨世代合體告別。（圖／高市府觀光局提供）

▲8米Q版氣膜航行愛河灣。（圖／高市府觀光局提供）

高雄冬日遊樂園23天活動於今（1）日圓滿落幕，15米高的超人力霸王迪卡與初代超人力霸王跨世代同框合體，以及8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜驚喜現身愛河灣，吸引多民眾前往，搶拍難得的經典畫面，揮手向超人力霸王說再見。副市長李懷仁表示，2026高雄冬日遊樂園以「超人降臨港都」為主題，結合港灣景緻與超人力霸王系列角色，向全台灣各個角落默默付出貢獻的「城市超人」致敬。23天展期，週週都有活動與驚喜亮點，今年不僅活動場域擴大至全市60處景點，更以「海陸空」3D維度空間，讓超人力霸王作品有更創新、不同視覺的展現，成功創造網路話題與觀光熱潮，感謝市府團隊、第一線工作人員與民間合作夥伴的努力，共同完成這場屬於高雄的冬季盛典。觀光局長高閔琳指出，今年「高雄冬日遊樂園」活動串聯愛河灣、高雄港16-18號碼頭、高雄流行音樂中心、高鐵左營站、台鐵高雄車站、捷運美麗島站、國立科學工藝博物館等城市地景與交通據點，以及旗津、月世界、六龜、美濃、杉林、彌陀、前鎮漁港等各大風景區與熱門景點設置超人力霸王藝術裝置；整體活動包含燈光藝術展演、親子遊樂設施、港灣舞台活動、海上超人力霸王巡遊、超人力霸王飛行氣膜科普小學堂及高雄城市聯名限定周邊商品販售等，成功打造港都限定冬日嘉年華，成為市民與全台遊客年節走春的熱門選擇。高閔琳說明，「2026高雄冬日遊樂園」閉幕日，陸海空驚喜彩蛋盡出；包括2米、3米、8米的Q版初代超人力霸王，還有15米擬真版本超人力霸王兩代合體同台，以及碼頭區多個主題裝置。其中，觀光局與國立科學工藝博物館合作推出的「超人力霸王飛行科普小學堂」今早在科工館北館大廳登場，以無人機科技演示2米Q版超人力霸王飛行秀，六場次皆吸引滿滿親子家庭參與；而備受粉絲喜愛的8米Q版超人力霸王除上午於愛河灣巡航，閉幕時也在天候許可的條件下再次現身，與兩代超人會合、共同於愛河灣巡演，成為閉幕日最療癒的驚喜彩蛋。