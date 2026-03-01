我是廣告 請繼續往下閱讀

面對中東戰火一觸即發，東協各國領袖紛紛站出來發聲，除了馬來西亞與泰國呼籲各方冷靜，印尼總統普拉伯沃更表態願意親赴伊朗擔任調解人，期盼能以和平方式化解這場可能波及全球的危機。馬來西亞總理安華在臉書發文，語氣沉重地敦促以色列、美國及伊朗應立即停止所有挑釁行為。安華強調，任何魯莽的舉動都可能引發連鎖反應，不僅會破壞區域穩定，更可能將更多國家捲入難以控制的泥淖中。他也特別提到，大馬政府目前非常關切身處伊朗及相關地區公民的安全，將會與區域夥伴保持緊密聯繫，隨時研議後續應變措施。而在印尼方面，總統普拉伯沃也透過外交部發表聲明，呼籲各界保持最大限度的克制。普拉伯沃認為，對話與外交途徑才是解決爭端的唯一出路，為了維護國際和平，他本人願意親自前往德黑蘭，協助各方進行溝通與調解。同樣對局勢深感憂心的還有泰國總理阿努廷，他在社群媒體上指出，看到暴力衝突對無辜平民造成的影響，他感到非常悲痛。阿努廷特別關心在當地的泰國民眾及所有朋友的安全，他呼籲各國應秉持國際法精神，投入真誠的努力來緩和局勢，優先保障區域的穩定與福祉。此外，越南與柬埔寨等東協成員國也陸續發表立場，一致要求相關各方立刻停止一切升級行動。這波來自東南亞的集體呼籲，顯示出東協國家對於中東戰事擴大可能衝擊全球經濟與安全的高度擔憂。