美國與以色列經數月計劃，2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。以色列防長透露，哈米尼及家族成員在第一輪打擊中就被消滅，官員也稱於40名伊朗高級官員被擊斃。外媒披露，美國中情局（CIA）精準定位，讓以軍實施空襲。《紐約時報》報導，知情人士透露，美國與以色列原計劃藉夜色掩護，在夜間發動攻擊，但美國中央情報局（CIA）得知，德黑蘭政府官邸將在28日上午舉行會議，且判定哈米尼本人將與會後，決定改變攻擊時機。中情局將「高精確」定位資訊的情報交給以色列，以色列戰機於當地時間28日清晨6時許自基地起飛，戰機數量相對不多，但都都配備長程、高精度武器。德黑蘭時間28日上午9時40分，飛彈擊中哈米尼官邸，以色列判定，革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、軍事委員會主席夏卡尼（Admiral Ali Shamkhani）、革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed Majid Mousavi）及情報部副部長席拉吉（Mohammad Shirazi）等人都在官邸內。《路透社》援引伊朗官媒《伊朗通訊社》報導，帕克波爾、夏卡尼遇害。另據《福斯新聞》報導，以色列高階安全官員透露，此次行動共擊斃伊朗逾40名高級安全官員及政要，是現代戰爭史上規模最大的政權斬首行動。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，在「獅吼行動」第一輪打擊中，哈米尼就被一舉消滅。CNN、路透社等外媒也報導，空中巴士國防與太空公司釋出的衛星照片，可以看到哈米尼的官邸被炸成廢墟，現場濃煙四起。以色列媒體報導稱，以色列與美國協調後，嘲哈米尼官邸投擲約30枚精確炸彈，事發當下哈米尼就在官邸內。德黑蘭多棟政治、軍事機構也都遭受重創。