我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗最高領袖哈米尼死訊傳出後，中東火藥桶正式引爆，雖然美以聯軍取得階段性勝利，但專家分析德黑蘭政權體制仍穩固，短期內將迅速推舉繼任者，戰火恐將擴大為漫長的持久消耗戰。針對當前緊繃的局勢，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時表示，這對美國與以色列而言無疑是一次重大勝利，尤其是行動首日就擊斃哈米尼，但這並不等同於伊朗政權已經垮台。多西分析，伊朗是一個制度化運作的體系，對於最高領袖的繼任早有程序與準備，由於哈米尼生前高齡86歲且健康欠佳，相關推選程序在去年襲擊後已明顯加快，預計過渡領導層很快就會任命新的接班人。目前伊朗媒體指出，將由總統佩澤希齊揚、司法部長及憲法監護委員會成員暫代領導。多西推測，未來可能由高階神職人員或伊斯蘭革命衛隊體系的人士接掌大權。另一方面，美國總統川普雖宣布勝利，並稱要持續打擊直到中東實現和平，但多西認為，美國目前的策略是透過密集攻擊觀察哈米尼之死帶來的動盪，最終目標仍是擊垮神權政體。然而，這場衝突極可能演變為持久戰。華盛頓研究所董事經理邁克爾星接受《聯合早報》採訪時也示警，雖然伊朗目前的報復行動成效有限，但其旗下的代理人組織如真主黨、葉門胡塞武裝及伊拉克什葉派武裝，隨時可能全面介入。更令人憂心的是，伊朗可能在海灣地區甚至全球範圍策劃恐怖襲擊，目前杜拜、科威特及卡達等地已接連傳出爆炸聲，局勢極度危險。伊朗國內民眾對於哈米尼之死反應兩極，雖然去年12月底因物價翻漲、貨幣貶值引發的大規模示威遭到政府強行鎮壓，導致超過7000人喪命，讓民怨深重，但政權仍有一定的民意基礎。多西強調，目前還看不出民眾會廣泛支持美以的干預行動，這場動盪僅是開端而非終結，未來的局勢演變仍充滿變數。