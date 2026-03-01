我是廣告 請繼續往下閱讀

川湖去年獲利衝上新高後，外資持續看好AI伺服器需求帶來的成長動能。摩根士丹利證券最新報告指出，川湖今年營收可望延續強勁成長、獲利維持穩健，主因仍是AI資本支出循環續行、產品組合有利，加上公司執行力佳；大摩維持「優於大盤」評等，並以34倍本益比推估，目標價續看4750元。大摩分析，川湖在2025年已繳出強勁成長成績後，管理階層對今年機會仍偏正面，因公司仍是多數專案的核心供應商，涵蓋GPU與ASIC伺服器等主要平台，因此有望持續吃到AI伺服器擴產與升級的紅利。川湖預期2026年第1季營收將優於季節性水準，大摩看法亦一致，推估首季營收可望呈現個位數季增。公司並預期全年營收將逐季走升，呈現一路往上的成長曲線。大摩進一步給出財務推估，預估川湖2026年營收將年增34%，達234.2億元；毛利率、營業利益率維持高檔，分別估76.1%與69.4%；稅後純益可年增36%至134.1億元，EPS上看140.77元。在毛利與營益方面，川湖表示今年沒有降價規劃，獲利率可望保持相對穩定。