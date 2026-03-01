我是廣告 請繼續往下閱讀

美以聯軍於2月28日聯手空襲伊朗後，全球最重要的能源航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）石油運輸幾乎停擺。儘管伊朗官方尚未正式宣布封鎖，但當地媒體直指該通道已「實際上關閉」，更有油輪因企圖強行通過而遭到擊中。根據伊朗媒體報導，一艘懸掛帛琉國旗的油輪「天光號」（SKYLIGHT）於3月1日試圖非法穿越海峽時遭到攻擊，目前船體受損嚴重並持續下沉。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）也證實，一艘船隻在阿曼首都馬斯喀特以北約50海里處，遭到不明投射物襲擊，導致機艙起火，雖然火勢已受控制，但船上20名船員已緊急撤離，其中4人受傷送醫。荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是沙烏地阿拉伯、伊拉克、卡達及阿聯酋等產油國的出口命脈。全球每日約有2000萬桶原油經此運往世界各地，佔全球供應量約20%。伊朗塔斯尼姆通訊社指出，伊朗革命衛隊已發出警告，強調目前通過該水域極度不安全，大批油輪與貨櫃船已紛紛停航避險，航行速度普遍降至零。目前全球多家大型石油公司與能源貿易商已發布禁令，要求所有旗下船舶暫停駛入該區域。國際獨立油輪船東協會（INTERTANKO）表示，美軍已提出航行警告，呼籲船隻遠離相關水域至少30海里，且無法保證安全。由於僅有沙烏地阿拉伯與阿聯酋擁有少數可繞過海峽的管道，若海峽持續封鎖，全球能源供應將面臨嚴重威脅。