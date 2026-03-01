我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著人工智慧技術飛速發展，越南《人工智慧法》於3月1日正式生效，讓越南成為東協（ASEAN）成員國中，首個建立全面AI監管框架的國家。這項法律不僅跟進國際趨勢，更將針對生成式AI所帶來的深偽影像（Deepfake）與侵權風險進行嚴格控管。越南國會於去年12月表決通過這項具有里程碑意義的法案，內容高度參照歐盟的《人工智慧法》，核心精神在於落實人工監督與控制。新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。這項規定適用於所有在越南境內營運的本土及外資企業。越南總理范明政對此表示，人工智慧與數據經濟是越南邁向智慧化、永續發展模式的重要支柱。政府不僅要透過立法維護數位主權，更計畫在未來5年內達成數位經濟兩位數成長的目標。為此，越南官方也宣布將籌建國家AI計算中心，並積極開發屬於越南本土的大型語言模型，確保數據資源的完善。儘管這部專法展現越南的數位雄心，但法律專家也指出，法條的實質影響力仍取決於後續政府公布的實施細則與執法力道。目前全球僅有少數國家如韓國、歐盟已正式步入AI監管時代，越南此舉無疑在東南亞地區扮演了領頭羊的角色。分析人士認為，這不是技術發展的終點，而是一個負責任監管的決定性起點，未來如何平衡創新與風險管理，將是各國關注的焦點。