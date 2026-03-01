我是廣告 請繼續往下閱讀

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗當局及軍方展開報復行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊公關辦公室1日聲明，美國海軍航母「亞伯拉罕林肯號」（USS Abraham Lincoln）遭4枚飛彈攻擊。美軍中央司令部澄清，林肯號並未被伊朗導彈擊中，但在對伊朗的軍事行動中，有3名軍人喪生，5名軍人重傷。伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗革命衛隊在行動報告中稱，「美國海軍林肯號航空母艦，已遭到我軍4枚彈道飛彈襲擊」，伊斯蘭共和國武裝部隊對疲憊不堪的敵軍部隊，已經進入新的打擊階段，不管陸地還是海洋，都將成為侵略者的墳場。美軍中央司令部在X平台澄清，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱用彈道飛彈擊中了美國林肯號航空母艦是「假訊息」，林肯號並未被擊中，發射的導彈甚至都沒接近目標。該航母將繼續執行任務，支援美國中央司令部為保衛美國人民、消除伊朗政權威脅而進行的不懈行動。美軍中央司令部1日也在社群媒體說明，在對伊朗的軍事行動中，有3名軍人喪生，5名軍人重傷，但沒有提供更多資訊。美聯社報導，伊朗在遭美以聯手攻擊後，對中東地區多個有美軍基地的國家發動反擊，科威特、杜拜、阿聯等國家都傳出傷亡或建物損害。伊朗對科威特的報復攻擊，造成1人死亡、20人受傷。當局稱探測到97枚伊朗向科威特發射的彈道飛彈和283架無人機，部分被攔截的碎片墜落造成損失。阿拉伯聯合大公國表示，伊朗的攻擊造成3人死亡。伊朗向該國發射165枚彈道飛彈，其中152枚被摧毀，13枚落入海中，發射541架攜帶炸彈的無人機，其中506架被摧毀。杜拜當局稱，伊朗無人機碎片被防空系統擊落後，碎片造成兩人受傷。以色列紅十字會稱，伊朗對該國中部貝特謝梅什的攻擊，造成9人死亡，28人受傷。巴林首都皇冠假日酒店遭到攻擊受損。英國海軍海事貿易行動處（UKMTO）表示，有兩艘船隻在荷姆茲海峽遭到攻擊。