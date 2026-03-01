我是廣告 請繼續往下閱讀

中東地區局勢因美以空襲後急轉直下，多名定居當地的國人表示已進入戰備狀態，隨時準備撤離。除了物資囤積與航班取消導致行程受阻外，不少在當地經營的新加坡企業也紛紛啟動居家辦公機制，以應對不斷升級的軍事衝突風險。根據新加坡媒體《8world》報導，新加坡演員鍾杰琳原計畫與製作團隊於2月25日前往巴林拍攝短劇，原定3月2日返國，卻因當地局勢失控導致所有航班被迫取消。鍾杰琳受訪時語氣驚恐地表示，團隊投宿的飯店距離海軍基地僅約1公里，日前在博物館拍攝時更親眼目睹建築物遭擊中起火。他形容現在每天都能聽到轟隆巨響，連關門聲都會讓大家嚇出一身冷汗，直言新加坡人不習慣這種戰亂環境，現在就像驚弓之鳥。另一名定居於卡達杜哈的新加坡僑民駱品瑄則透露，雖然目前居住區域相對安全，但一家3口早已囤積基本生活物資，並將護照與簡單行李整理妥當。她提到日前曾聽到當地國防部攔截飛彈的巨大聲響，當時還以為是有人在敲門，因為飛彈爆炸引發的壓力與餘震，住家的窗戶與大門不斷劇烈震動，緊張氣氛可見一斑。針對區域動盪，在卡達設有分公司的新加坡設施管理公司CBM已採取預防措施。總經理陳德聖指出，為了確保員工安全，目前已安排大部分員工居家辦公，僅留必要人員在現場維持基本運作。新加坡外交部也發布緊急呼籲，要求在當地的國人儘速完成電子註冊，以便政府在必要時刻能第一時間取得聯繫並提供協助。