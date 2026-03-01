我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，寫下1979年伊斯蘭革命以來德黑蘭領導層最慘重的損失。儘管美國總統川普將此行動定調為「解放時刻」，並預言失去首腦的政權將迅速崩潰，但多位軍事與政治專家示警，這種「斬首行動」恐怕無法如西方預期般瓦解伊朗，反而可能催生出一個更加激進、毫無底線的「軍事要塞國家」。哈米尼自1989年接掌政權以來，便致力於強化伊朗的生存韌性。伊朗總統佩澤希齊揚於週日發表強硬聲明，強調為哈米尼及多名高官復仇是國家的「義務與合法權利」。川普在接受美國媒體採訪時，雖聲稱自己非常清楚德黑蘭目前的發號施令者是誰，且已有「不錯的人選」準備接班，但並未透露進一步細節。然而，軍事分析家認為，單憑空襲就想達成「政權更迭（Regime Change）」過於樂觀。前美國國防部副助理部長穆洛伊（Michael Mulroy）接受《半島電視台》訪問時指出，若沒有地面部隊進駐，或是一場由內而外、武裝完備的本土起義，伊朗深層的安全架構僅需維持內部凝聚力即可生存。穆洛伊強調：「你無法單靠空襲就促成政權更迭，只要還有人活著能發話，這個政權就依然存在。」這種韌性源於伊朗獨特的「雙重軍事結構」。除了正規軍（Artesh）外，直接聽命於神權體系的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）更是保護「法基赫的監護（Velayat-e Faqih）」制度的鋼鐵核心。此外，滲透進各個社區的準軍事民兵組織「巴斯基」（Basij），更具備隨時鎮壓內部異議與動員意識形態追隨者的能力。社會學家指出，目前的斬首行動雖然癱瘓了部分指揮系統，但也激發了強烈的民族主義怒火。若西方國家低估了伊朗保衛體系的決心，德黑蘭極可能轉變為一個高度偏執且徹底軍事化的政權，屆時將不再有任何外交紅線，對區域穩定造成更大的威脅。