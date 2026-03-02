我是廣告 請繼續往下閱讀

嶄新的三月到來，我們已經受到水星逆行、六星連珠的影響，星座運勢也即將開始劇烈變化。對此，命理專家艾菲爾老師也分析12星座三月運勢，處女、雙魚、雙子、射手等4星座受到的影響更為明顯，完整影響與關注重點一次看。艾菲爾老師表示，走進2026年的仲春三月，宇宙的能量正經歷一場驚心動魄的洗禮。月初即迎來處女座月全食與元宵節，這股強大的滿月能量將照亮我們過去半年隱藏的焦慮與細節，迫使我們在情感與理智間做出斷舍離。緊接著，2月28日開始的「」效應持續發酵，木星、天王星、土星、海王星、金星與水星在星盤的一側緊密排列，這股罕見的凝聚力將各星座的命運推向一個集體的轉捩點：我們正從集體的迷茫轉向個體的覺醒。隨著春分到來，太陽進入白羊座，宣告占星新年的正式啟動。本月金星與火星頻繁地變換位置，並與土星、海王星產生深刻交會，這象徵著夢想不再只是雲端上的幻影，而是需要透過具體的行動與責任去實踐。水星在月中恢復順行，也為混亂的通訊與思維帶來曙光。這是一個從混亂中重塑秩序、在覺醒中勇敢開創的月份，讓我們借著星辰的指引，撥開迷霧，迎向新生的光芒。本月重點：個人特質、事業、壓力進入三月，白羊座迎來屬於自己的高光時刻，但也伴隨著成長痛。隨著太陽與金星先後進入命宮，你的個人魅力極具侵略性，會強烈想要打破束縛、展現自我。挑戰在於，月初金星與土星合相，會讓你感受到現實環境的打壓或權威人士的質疑。突破關鍵：建議將衝動轉化為長期事業規劃。下旬水星在命宮恢復順行，卡關的合作案將迎來轉機。春分過後，全新的生命能量將注入，過去的挫折會成為成功的燃料。三月正向金句：燃燒你的熱情，現在的每一步磨練都是為了支撐你未來的皇冠！本月重點：心靈、財運、放鬆金牛座三月進入深度內省期。月初的金海合相發生在潛意識宮位，直覺力異常敏銳。需注意月初可能因情緒化而產生非必要開銷，特別是為了尋求補償感而購買奢侈品。突破關鍵：學會真正的放鬆。月底金星進入金牛座，將提升物質安全感，財運也會隨之回穩。土星與冥王星的相位為長期理財奠定基礎，放下執念反而能獲得更豐盛的饋贈。三月正向金句：給靈魂一點留白，當你內心平靜了，財富與美好自然會不請自來！本月重點：人際、學業、紓壓三月是雙子座社交網路大洗牌的月份。月初處女座月全食可能讓你意識到某些人際關係已走到盡頭。挑戰在於月初水星狀態混亂，容易產生溝通誤解。突破關鍵：專注於技能提升，將注意力從流言蜚語中抽離。下旬水星順行後，思維會前所未有的清晰。六星連珠將帶來新的夥伴與前瞻性計畫。三月正向金句：用智慧過濾雜音，你的精彩不需要每個人都懂，只要你在前行就好！本月重點：家庭、事業、感情巨蟹座將面臨責任與歸屬感的拉扯。月初月全食衝擊家庭宮，可能引發家庭矛盾或住所變動。挑戰在於木星順行雖帶來擴張機會，也放大了不安感。突破關鍵：坦誠表達感受，避免情緒勒索。事業上正處於升遷關鍵點，下旬金星進入白羊座，你的職業魅力大增，努力將得到實質認可，感情關係也會在變動後更堅實。三月正向金句：溫柔是你的武器，堅強是你的底氣，愛會帶領你跨越所有難關！本月重點：工作、魅力、學業獅子座在三月展現強大的表現欲。月初星象讓你於職場閃閃發光。挑戰在於金星與土星的相位讓你覺得工作內容瑣碎或才華被框架束縛。突破關鍵：先求穩、再求變。下旬水星順行後，學習領悟力大增。火星與木星的三分相注入行動力，月底有望獲得出國交流或跨領域合作的好消息。三月正向金句：舞台已經為你搭好，只要你不退縮，全世界都會為你的精彩喝采！本月重點：財運、婚姻、健康處女座正經歷深度自我重組。月初發生在命宮的月全食是強大的告別訊號，讓你放下舊有的生活模式。挑戰在於財務變動，投資或保險方面可能出現突發狀況。突破關鍵：尋求專業理財建議。在關係上，要分清浪漫與幻覺。健康狀況在減少焦慮後有顯著改善。土冥相位將幫你從混亂細節中抽離，看見更大的格局。三月正向金句：放下對完美的執著，擁抱此刻的真實，你會發現自己原來這麼優秀！本月重點：桃花、破財、生活天秤座需要平衡人際互動與自我價值。月初月全食在潛意識宮位，可能引發舊情回憶。挑戰在於金星受挑戰，容易為了維持面子而有社交破財。突破關鍵：回歸簡單生活，勇敢對不合理請求說不。桃花運在下旬大開，金星進入白羊座將帶來熱烈追求者。春分後合作運勢啟動，誤會將會冰釋。三月正向金句：美麗是你的外表，勇氣是你的內核，堅定地站在你選擇的天平上！本月重點：工作、健康、心靈天蠍座展現強大的轉化力。月初星象讓你對職場環境有深層洞察。挑戰在於火星進入雙魚座後，行動力易受情緒干擾而拖延。突破關鍵：透過冥想清理內在恐懼。需注意情緒引發的睡眠問題。木星順行提升偏財運，月底金星進入對宮，將為伴侶關係或合作夥伴帶來甜美轉機。三月正向金句：黑暗過後必有曙光，你所經歷的每一次轉化，都在成就更強大的你！本月重點：家庭、事業、脫單射手座感受到由內向外的擴張能量。月初月全食發生在事業宮，預示某個職涯目標的完成。挑戰在於與家人在未來方向上可能產生分歧。突破關鍵：展現遠見並用計畫說服家人。下半月脫單機率極高，金星進入戀愛宮讓你的幽默感倍增。事業上將有跨越式突破，或許會有期待已久的海外機會。三月正向金句：世界這麼大，你的腳步不能停，帶著信心勇敢地奔向你的星辰大海！本月重點：學業、人際、生活摩羯座從嚴謹轉向靈活。月初月全食在遷徙宮，學業或出國計畫將有階段性產出。挑戰在於可能與手足或老同學因價值觀落差產生衝突。突破關鍵：採取務實溝通。土冥六分相預示長期奮鬥的計畫終於迎來回報期。下旬金星進入金牛座，娛樂生活轉趨充實，甚至能在興趣愛好中發現新財源。三月正向金句：堅持就是你的超能力，所有細碎的努力，終將在這一刻結成碩果！本月重點：財運、學業、壓力水瓶座需處理大量價值觀與未來規劃。月初月全食在財務宮，是檢視消費習慣的時機，需留意突發開支。學業上因自我要求過高而感到壓力。突破關鍵：將大目標拆解成小任務以減少內耗。木星順行後社交人脈能協助解決財務僵局。下旬金星提升你的表達感染力，有利商務洽談，抓住數位科技先機能讓你領先同業。三月正向金句：你的獨特想法就是你最大的資產，別讓框架限制了你對未來的想像力！本月重點：個人特質、感情、健康雙魚座是本月星象變動的中心。金海合相讓你的靈性魅力達到頂峰。然而月全食在對宮，可能揭露感情或婚姻的真相。突破關鍵：保持誠實。真相雖然痛，但會帶來真正的解脫。火星進入命宮賦予你行動力，不再只是作夢。月底金星與土星的正相位，將讓你的努力轉化為具體的物質回報。三月正向金句：水中的倒影只是幻象，你的雙手能創造出真實的奇蹟，相信自己！