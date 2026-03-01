我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部在「2026台灣燈會在嘉義」推出的「TECHWORLD館」今（1）日正式開館，現場以雷射光雕與燈光展演揭開序幕，行政院長卓榮泰到場完成啟動儀式。經濟部長龔明鑫致詞時強調，這座展館把曾登上國際舞台的科技展演內容帶回台灣，讓民眾不用出國，也能在嘉義親身感受台灣科技與創意的能量。龔明鑫指出，TECHWORLD館在大阪展館從2022年開始規劃、歷時三年半才完成；但這次在行政院支持下，嘉義版本從籌備到開館僅三個月，實際施工期更壓縮到三週，等於在極短時間內要重現國際級規格，是一場高難度挑戰。他認為，能在期限內完成，凸顯台灣產業整合能力與工程執行效率，也讓國內民眾有機會近距離體驗「台灣在國際舞台上的成果」。在內容呈現上，龔明鑫表示，嘉義TECHWORLD館不只「復刻」，規模與沉浸感更進一步升級。其中「生命之樹」台灣杉裝置面積是大阪版本的2.5倍，自然劇場的螢幕也大幅延展，整體展館氣勢更強。展館以「生命、自然、未來」三大主題串起主軸，傳達尊重生命、擁抱自然、以科技擘劃未來的核心價值；未來劇場則把焦點放在晶片產業，強調其不僅支撐AI時代，也代表台灣對全球共同繁榮的關鍵貢獻與承諾。經濟部也指出，TECHWORLD館不只是單一展場，而是台灣科技實力的縮影。中央與地方攜手合作，透過沉浸式互動科技與多媒體展演，把國際級內容搬回國內再呈現，讓參觀者更直觀地看見台灣創新與未來想像。除了三大劇場重點內容，館內另規劃蘭花專區，結合實體花卉與60吋透明MicroLED顯示器互動，模擬蝴蝶在蘭花間飛舞的效果，營造虛實整合的視覺體驗。開幕典禮則以曾在大阪展館日獲國際好評的「山海天光」表演打頭陣，結合肢體藝術、傳統扯鈴與聲光科技，演繹台灣與世界共生共榮的故事，現場包含嘉義縣長翁章梁、外國駐台使節及嘉義地區立委等200多位貴賓出席並報以掌聲。TECHWORLD館將於3月2日至3月15日開放參觀，每日上午10時至晚間10時開館。經濟部提醒，目前線上預約名額已全數額滿，展出期間將視現場人流開放排隊入場，並請民眾配合現場引導與分流安排，以維持參觀品質。