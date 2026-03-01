我是廣告 請繼續往下閱讀

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗當局及軍方展開報復行動。美軍中央司令部首度公布，已有3名美國軍人在戰爭中喪生，另有5人重傷。CNN報導，美軍中央司令部1日表示，截至美東時間1日上午9時30分，在史詩狂怒行動中，有3名美國軍人在戰鬥中喪生，另有5人重傷。中央司令部說明，另有數人受了輕微的彈片傷和腦震盪，目前正在恢復服役。主要作戰行動仍在繼續，應對工作也在進行中，「由於情況瞬息萬變，出於對家屬的尊重，我們將暫不公佈更多信息，包括陣亡戰士的身份，直至通知其近親屬24小時後才會公佈。」目前尚不清楚美軍士兵是如何喪生的，但自2月28日以來，伊朗一直在對美國和以色列的空襲進行報復，襲擊中東地區的多個美軍基地。美國總統川普在2月28日清晨發布的一段影片聲明曾警告，美軍士兵可能會在這次行動中喪生。此外，美軍中央司令部表示，在「史詩狂怒」行動初期，伊朗賈馬蘭級護衛艦遭到美軍擊沉。該艦目前正在阿曼灣查赫巴哈爾碼頭附近沉沒，「正如總統所說，伊朗武裝部隊、伊斯蘭革命衛隊和警察必須放下武器、棄船」。