美以聯軍與伊朗的衝突已演變為中東區域性交火，伊朗的報復行動橫跨卡達、沙烏地阿拉伯及阿曼等多國，全球石油專家紛紛發出警告，若伊朗正式封鎖荷姆茲海峽 （Strait of Hormuz），國際油價將出現毀滅性的噴發。荷姆茲海峽地理位置極其關鍵，位於阿曼、阿聯酋與伊朗之間，是波斯灣唯一的出口，海峽最窄處僅33公里，航道寬度更只有3公里，極易受到軍事打擊。根據美國能源資訊局（EIA）數據，2024年每日約有2000萬桶原油經此運往全球，佔全球海運原油貿易量的30%，而且約有20%的液化天然氣（LNG）也需經由此通道，其中絕大部分來自卡達。路透社報導指出，歐盟官員證實，行經該水域的船隻已收到伊朗革命衛隊（IRGC）透過無線電發出的警告，聲稱「不准任何船隻通過」。雖然伊朗尚未正式宣布封鎖，但全球各大油輪船東已主動暫停航行。目前衛星追蹤數據顯示，至少有150艘滿載原油與天然氣的油輪在海峽外圍集結，包括希臘等航運大國也已發布緊急通告，要求所屬船隻避開該海峽。能源分析機構Kpler首席分析師指出，已有一艘油輪在阿曼海岸外遇襲，這標誌著衝突目標已從純軍事設施擴散至能源資產。國際危機組織（ICG）專家示警，一旦荷姆茲海峽徹底關閉，全球五分之一的石油供應將在一夕間消失，油價不會只是緩步上漲，而是會因恐慌而出現「暴力式跳空噴發」，引發通貨膨脹並將脆弱的經濟推向衰退。這場能源危機對亞洲影響尤為深遠。數據顯示，經由荷姆茲海峽運輸的原油有84%銷往亞洲市場，其中中國、印度、日本與韓國占了近七成。英國凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家指出，若油價飆升至每桶100美元並持續，將使全球通膨率增加0.6%至0.7%，這將迫使各國央行延後降息步伐，對於依賴能源進口的東南亞及新興市場國家而言，經濟復甦之路將更為艱難。