隨著中東戰火持續延燒，波斯灣地區國家對伊朗的反擊行動展現出前所未有的強硬姿態。沙烏地阿拉伯與阿聯酋於3月1日同步加大批評力道，痛斥伊朗針對波斯灣目標的襲擊行為，不僅破壞區域穩定，更讓德黑蘭陷入更深層的國際孤立。根據彭博社報導，阿聯酋總統阿勒納哈揚 （Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，簡稱 MBZ） 的高級外交政策顧問加爾加什在社群平台X上語氣嚴厲地表示，伊朗應當清醒過來並認清現實，在局勢升級擴大之前，應以理性且負責的態度處理與鄰國的關係。加爾加什直言，伊朗的戰爭對象不應是鄰國，目前的局勢恰好印證了外界長期將伊朗視為區域主要威脅的觀點。沙烏地阿拉伯外交部則指出，雖然伊朗的襲擊是針對美以聯軍自2月28日發動空襲的回應，但其波及鄰國的行為需要國際社會做出堅決的反擊。此外，卡達也對伊朗襲擊阿曼杜庫姆港的行為表示譴責，並將其描述為「懦弱之舉」。這些聲明顯示，隨著德黑蘭試圖透過打擊以色列及周邊阿拉伯國家來反制美以，其在外交上已顯得日益孤立。目前阿聯酋的核心大公國杜拜與阿布達比已遭受來自伊朗的數百枚飛彈及無人機襲擊，儘管大部分威脅已被防空系統攔截，死傷報告尚不明確，但密集的空襲已引發當地居民恐慌，更對阿聯酋身為全球金融、物流與旅遊中心的經濟地位構成巨大威脅。