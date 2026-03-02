我是廣告 請繼續往下閱讀

2026元宵節是哪一天

▲元宵節訂於農曆正月十五，2026元宵節將於3月3日（二）到來，元宵節是農曆新年第一個月圓之夜，象徵大地回春，且元宵節也是天官大帝誕辰之日。（圖／取自pixabay）

元宵節由來

▲元宵節由來眾說紛紜，最初源自於漢朝，相傳漢武帝為了祭祀「太乙神」舉辦燈會，夜間燃燈敬神，逐漸形成元宵點燈習俗。（圖／取自unsplash）

2026元宵節開運法

元宵節開運法：上元祈福

元宵節開運法：元宵祭祖

▲正月十五元宵節也是「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，民間會在當日子時起至上午，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜。（圖／記者陳榮昌攝）

元宵節開運法：求財補庫

元宵節開運法：天燈許願

元宵節開運法：鑽燈求子

▲元宵節的主要慶祝活動，就是迎花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。（圖／取自pixabay）

📍元宵節發財紅包！168元存錢法求財庫

還可以準備紅包袋，在裡頭裝入吉祥數字168元、268元或888元等吉祥數字的金額，作為「發財金」象徵財氣，可置於供桌之上一起祭拜。

2026年財神方位在「東方」，也可以隨身攜帶，或存放在客廳財位、保險箱、神龕上，甚至還可以存入個人銀行帳戶

▲元宵節當天除了可以祭拜、點財神燈等，還可以準備紅包袋，在裡頭裝入吉祥數字168元、268元或888元等吉祥數字的金額，作為「發財金」象徵財氣，可置於供桌之上一起祭拜。（圖/記者張嘉哲攝）

