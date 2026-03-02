元宵節訂於農曆正月十五，2026元宵節將於3月3日（二）到來，元宵節是農曆新年第一個月圓之夜，且是天官大帝誕辰之日，累積滿滿能量成為最強吉日。根據命理專家謝沅瑾、楊登嵙表示，元宵節是求財最佳時機，提供5招補財庫方法，包括「上元節祭拜、元宵祭祖、祭拜財神爺、天燈許願和鑽燈求子」，也可參考紅包168元存錢法，讓運勢旺一整年。《NOWNEWS今日新聞》整理元宵節由來、2026元宵節是哪天、元宵節開運法、元宵節紅包存錢法、元宵節禁忌等資訊。
📍2026元宵節是哪一天
元宵節定在農曆正月十五，2026元宵節是國曆3月3日（星期二）。
📍元宵節由來
2026元宵節是春節最後一天，也是天官大帝誕辰的吉日，又稱上元節。而元宵節由來眾說紛紜，最初源自於漢朝，相傳漢武帝為了祭祀「太乙神」舉辦燈會，夜間燃燈敬神，逐漸形成元宵點燈習俗，另一說法則與東漢明帝提倡佛教有關。
到了隋唐時期，元宵節逐步發展成全國性節日，官方開始組織盛大元宵燈會、同時舉辦歌舞百戲表演，宋代、清朝開始進一步發展，出現猜燈謎、舞獅等習俗，並隨著移民傳入台灣，影響至今。
📍2026元宵節開運法
🟡元宵節開運法：上元祈福
正月十五為「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，又稱為上元節。上元天官主司賜福，因此民間會在當天子時起至上午，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜，祈求天官賜予福氣。
🟡元宵節開運法：元宵祭祖
元宵節吃湯圓象徵團圓、圓滿，為年頭吉兆，在這天除了闔家團聚共享湯圓，也是與祖先一起過節的祭祖之日，在當天上午準備湯圓、三牲、四季水果，或日常飯菜，依家中慣例方式祭祀祖先，表達慎終追遠之意。
🟡元宵節開運法：求財補庫
根據民間說法，上元、中元、下元節是一年中三次補財庫的最佳時機。在這三天，許多民眾會到財神廟裡向財神爺求財，補財庫、點財神燈，以求增旺財運。
◼︎ 農曆正月十五：補年頭運，能旺整個上半年的財運。
◼︎ 農曆七月十五：補年尾運，為補足下半年的財運。
◼︎ 農曆十月十五：補明年運，提早補財庫，財源不中斷。
🟡元宵節開運法：天燈許願
天燈又稱孔明燈，相傳為諸葛亮所發明，原為傳遞訊息之用，現今成為節慶祈福的許願工具。台灣民俗盛行於元宵節放天燈，藉由冉冉上升、滿載希望的天燈，祈願美夢成真。
🟡元宵節開運法：鑽燈求子
元宵節的主要慶祝活動，就是迎花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。此外也可以讓夫妻兩人帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」。如今「鑽燈腳」已經擴大成為民間求平安的方式。
📍元宵節發財紅包！168元存錢法求財庫
根據命理專家楊登嵙表示，元宵節當天除了可以祭拜、點財神燈等，還可以準備紅包袋，在裡頭裝入吉祥數字168元、268元或888元等吉祥數字的金額，作為「發財金」象徵財氣，可置於供桌之上一起祭拜。
祭拜完後可將「發財紅包」置於家中或辦公室財神位，2026年財神方位在「東方」，也可以隨身攜帶，或存放在客廳財位、保險箱、神龕上，甚至還可以存入個人銀行帳戶，代表將財氣納入自身財庫，藉由努力工作累積財運。
📍元宵節禁忌
◼︎ 禁忌1：不可以借錢，會把好運借光。
◼︎ 禁忌2：不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。
◼︎ 禁忌3：元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。
◼︎ 禁忌4：當天不移剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
◼︎ 禁忌5：不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
◼︎ 禁忌6：不宜搬家，會把福氣搬光。
◼︎ 禁忌7：不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。
◼︎ 禁忌8：元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。
◼︎ 禁忌9：米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。
◼︎ 禁忌10：不要弄破衣物，以免錢財破光。
◼︎ 禁忌11：不要穿黑與白的衣服，象徵坐牢。
◼︎ 禁忌12：家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。
◼︎ 禁忌13：小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。
◼︎ 禁忌14：吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。
◼︎ 禁忌15：不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。
資料來源：謝沅瑾、楊登嵙、小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
