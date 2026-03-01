我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，擊斃最高領袖哈米尼。伊朗總統裴澤斯基安和另外兩名高層官員組成過渡小組，伊朗外交部長阿拉格齊表示，將於1至2天內選出新任最高領袖。據美聯社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）和來自憲法監護委員會的宗教官員阿拉菲（Ayatollah Ali Reza Arafi），將組成3人小組，負責監督哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去世後的過渡時期。裴澤斯基安在台灣時間1日晚間表示，新的領導委員會已經開始工作。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Aragchi）接受半島電視台訪問時表示，將在1到2天內選出新的最高領袖。他也呼籲，海灣國家對伊朗發動的攻擊表示理解，這些打擊行動的目標只有美國軍事基地和人員。他坦言他的同行「很不高興」，「我希望他們能理解該地區正在發生的事情，這不是我們的錯。」