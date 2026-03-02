美國、以色列週末對伊朗展開聯合軍事行動，擊殺包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的多位高階人物，引來伊朗報復、空襲美以在中東多國的據點。美國總統川普（Donald Trump）聲稱，已擊沉9艘伊朗軍艦，伊朗有多達48名領導階層喪生，估計對伊朗的行動將持續4週。與此同時，美國軍方也表示，已出動B-2隱形轟炸機，攜帶2000磅炸彈，對伊朗的彈道導彈設施進行打擊。
美軍中央司令部（CENTCOM）證實，已出動B-2轟炸機空襲伊朗彈道導彈設施，打擊伊朗超過1000個目標，包括軍事指揮控制中心、革命衞隊聯合司令部、革命衞隊空天軍司令部、綜合防空系統、彈道導彈發射場、伊朗海軍艦艇、海軍潛水艇、反艦飛彈發射場等等。
在另一則貼文中，美軍中央司令部還指出，過去47年，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）殺害超過1000名美國人，而美軍28日的大規模打擊，已「砍掉這條毒蛇的頭顱」，聲稱革命衛隊如今已再無總部。
據悉，這是B-2轟炸機第2次被用於打擊伊朗，去年6月，美軍發動代號為「午夜之錘」（Midnight Hammer）的軍事行動時，7架B-2隱形轟炸機從美國密蘇里州的空軍基地起飛，朝伊朗位於福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）的核設施，投下約14枚30000磅重的GBU-57巨型鑽地彈。
川普並於社群平台發文指︰「我剛剛接獲通知，我們已經摧毀、擊沉9艘伊朗海軍軍艦，其中一些相對較大、有其重要性。我們正在追擊剩下的軍艦，它們很快也會沉入海底！」聲稱已重創伊朗海軍總部。
川普還在接受英國《每日郵報》訪問時，透露對伊朗的戰爭可能會持續4週，仍願意與伊朗進行更多對話，但無法確定是否會很快舉行：「他們想談，但我說過你們應該上週就談，而不是這週。」
