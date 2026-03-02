我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump），當地時間週日下午在自家社群平台上，發布一段約6分鐘的影片，談到正在進行的伊朗戰爭，以及美軍的死傷狀況，坦言在一切結束之前，不排除還會有更多傷亡，承諾會替陣亡將士復仇，也呼籲伊朗人民抓住機會、奪回國家。川普在這段最新發布的影片中，強調美國和以色列對伊朗的打擊，是正確且必要的，目的是消滅「擁有核武的嗜血恐怖政權」，不會容忍這些威脅繼續存在下去，再次向伊朗人民發出政權更迭的呼籲：「所有渴望自由的伊朗愛國者，抓住這個機會，勇敢起來，奪回你們的國家，美國與你們同在。」在提到戰鬥情況時，川普表示，作戰行動仍在全力進行，會持續到所有目標都實現為止，令人遺憾的是，美軍傷亡人數可能還會增加，這就是實際情況，承諾：「美國將為他們報仇，會給予那些向文明世界發動戰爭的恐怖分子，最嚴厲的打擊。」川普也警告伊朗伊斯蘭革命衛隊等軍事力量，盡快放下武器，以獲得美國的豁免，否則必死無疑，而且過程肯定不會好受。1位白宮高級官員透露，在美國和以色列對伊朗發動重大攻擊，導致伊朗最高領袖和多名高層喪生後，伊朗「新的潛在領導層」已表態，願意與美國進行對話，但沒有說明潛在的伊朗新領導人是誰、他們是如何表達談判的意願。英國首相施凱爾（Keir Starmer）已接受美國請求，允許使用英國軍事基地，對伊朗的導彈儲存庫或發射裝置，進行防禦性打擊，但也強調英國不會參與任何針對伊朗的攻擊行動：「我們都記得伊拉克戰爭的錯誤並吸取了教訓。」