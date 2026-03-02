我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列聯手對伊朗發起大規模軍事行動，「斬首」伊朗多名政府高層，包含最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。有分析指出，伊朗局勢令市場感到不安，可以預見黃金、原油的價格將再度上漲，而避險貨幣如日圓、瑞士法郎等也因此走強。根據《路透社》報導，美國和以色列的空襲，以及伊朗的報復還擊，在中東地區引發震盪，並波及航運、航空旅行、石油等多個領域，引發了能源成本上漲和海灣地區商業活動中斷的警訊。分析師預計，週一原油價格將大幅高開，避險資產之一的黃金，價格也可能上漲；反觀全球股市則可能迎來跌勢，目前，科威特證券交易所已暫停交易，阿拉伯聯合大公國也下令在週一關閉股市。全球最大的石化市場資訊提供商-ICIS，其能源和煉油主管帕爾馬（Ajay Parmar）警告，關鍵在於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的關閉，如果時間太長，油價不排除會飆升至每桶100美元。事實上，在中東衝突於週末爆發後，布蘭特原油的場外交易價格，週日已上漲10%至每桶約80美元。瑞典商業銀行（SEB）週末則在一份分析報告指出，當前局勢帶來的影響不太可能迅速消退，瑞士法郎和日圓將發揮避險作用，而美元則面臨考驗，過去美元通常會在全球局勢緊張時展現其價值，但川普2.0任期以來，美國不穩定的政策已削弱其避險地位。《CNN》、《美聯社》報導，美國當地時間週日晚上期貨交易開盤，「美國西德州原油」（West Texas Intermediate，簡稱 WTI）每桶上漲約8美元，漲幅達12%，至每桶75美元；國際基準-布蘭特原油則飆升超過12%，至每桶約82美元，價格持續波動。原文連結：